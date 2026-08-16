Formazioni Liverpool-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio di prestigio contro l'Arsenal (vittorioso poi ai calci di rigore), il Como si sposta da Londra a Liverpool per affrontare i Reds in un doppio test al sapore di Champions.
Il primo round si giocherà alle 12.30, ma a porte chiuse, mentre alle 19.00 si apriranno i cancelli di Anfield per il secondo round davanti ai tifosi.
Ancora senza Nico Paz, Fabregas testa quella che sarà la formazione titolare del Como in attesa del rientro dell'argentino sulla trequarti.
Spazio ancora a Liberali, uno dei più convincenti del pre-campionato dei lariani. Con lui, Baturina e Diao alle spalle di Douvikas.
Coppia centrale ancora composta da Ramon e Kemp, Yan Couto titolare sulla fascia destra.
PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-COMO
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Iraola.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Baturina, Diao; Douvikas. All. Fabregas.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Come detto ci saranno due amichevoli tra Liverpool e Como: la prima alle 12.30, a porte chiuse, visibile gratuitamente su Como TV, la seconda alle 19 ad Anfield con i tifosi, trasmessa in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, oltre che sempre su Como TV.