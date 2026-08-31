







Lecce e Roma aprono il lunedì di Serie A. E, al contempo, si preparano a chiudere la seconda giornata del massimo campionato, che si concluderà poco più tardi con Atalanta-Bologna.

Lecce vincente sul campo del Venezia alla prima giornata: le reti messe a segno da Gorter e Tiago Gabriel hanno permesso ai salentini di espugnare il campo del Venezia in uno degli scontri diretti per la salvezza.

Roma scatenata all'esordio, invece: la tripletta di Malen e il sigillo finale di Pisilli hanno permesso ai capitolini di demolire la Fiorentina con un nettissimo 4-0.

Lecce in campo col 3-5-2, in difesa gioca dal 1' Tiago Gabriel. A sinistra c'è Ndaba al posto di Gallo con Danilo Veiga dall'altra parte. In attacco Pierotti affianca Geubbels.

Nella Roma, Gasperini ha rilanciato le quotazioni di Soulé in conferenza che farà coppia con Dybala alle spalle di Malen. Mora parte dalla panchina così come Molina, sulla destra confermato il giovane Lulli. Problema nel riscaldamento per Ndicka: gioca Ghilardi.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-ROMA

LECCE (3-5-2): Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Siebert; Veiga, Ngom, Coulibaly, Gorter, Ndaba; Geubbels, Pierotti. All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All. Gasperini

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Lecce-Roma sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in streaming scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, nel secondo caso attraverso i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Sempre in streaming ci sono anche le opzioni NOW (di nuovo tramite abbonamento) e SkyGo (per i clienti Sky).







