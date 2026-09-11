Formazioni Lazio-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La quarta giornata offre una sfida di grande fascino e già indicativa per la classifica tra Lazio e Milan.
Probabili formazioni Lazio - Milan
Formazione titolare
Allenatore
- G. Gattuso
- R. Amorim
La formazione biancoceleste, a sorpresa, si trova in vetta a punteggio pieno dopo tre partite insieme a Inter e Roma. In panchina siede peraltro il grande ex Rino Gattuso.
Sette invece i punti raccolti dai rossoneri, che contro la Juventus hanno fatto un passo indietro soprattutto sotto il profilo del gioco. E devono subito dare un segnale.
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN
Il grande dubbio della vigilia per Gattuso riguarda Gudmundsson, autore del goal vittoria a Udine, che potrebbe partire dall'inizio al posto di Isaksen. A centrocampo c'è ancora Belahyane con Frattesi e Taylor. Floriani sulla destra, Pinamonti al centro dell'attacco.
Rispetto alla sfida contro la Juventus verrà confermato De Winter al posto di Gabbia, sulla destra dovrebbe rientrare Chukwueze con Moreira in panchina. Cisse dal 1' alle spalle di Ramos, insieme a lui Rabiot in posizione avanzata. Pulisic parte dalla panchina ma troverà spazio.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING
Lazio-Milan si gioca sabato 12 settembre allo stadio 'Olimpico' di Roma con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00 ed è valida per la quarta giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN collegandosi all'app o al sito tramite i dispositivi mobili, oppure con una smart tv o una console di gioco.