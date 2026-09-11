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Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoMilan
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Lelio Donato

Formazioni Lazio-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Lazio vs Milan
Lazio
Milan

La Lazio per continuare a sognare, il Milan per tornare alla vittoria: le due squadre si sfidano all'Olimpico nella quarta giornata. Le ultime sulle formazioni di Gattuso e Amorim, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La quarta giornata offre una sfida di grande fascino e già indicativa per la classifica tra Lazio e Milan.

Probabili formazioni Lazio - Milan

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
C. MandasC. MandasN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiK. TaylorK. TaylorD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. PavlovicS. PavlovicA. JashariA. JashariA. RabiotA. RabiotP. EstupinanP. EstupinanY. MusahY. MusahS. ChukwuezeS. ChukwuezeA. CisseA. CisseG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • G. Gattuso
  • R. Amorim

La formazione biancoceleste, a sorpresa, si trova in vetta a punteggio pieno dopo tre partite insieme a Inter e Roma. In panchina siede peraltro il grande ex Rino Gattuso.

Sette invece i punti raccolti dai rossoneri, che contro la Juventus hanno fatto un passo indietro soprattutto sotto il profilo del gioco. E devono subito dare un segnale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Il grande dubbio della vigilia per Gattuso riguarda Gudmundsson, autore del goal vittoria a Udine, che potrebbe partire dall'inizio al posto di Isaksen. A centrocampo c'è ancora Belahyane con Frattesi e Taylor. Floriani sulla destra, Pinamonti al centro dell'attacco.

Rispetto alla sfida contro la Juventus verrà confermato De Winter al posto di Gabbia, sulla destra dovrebbe rientrare Chukwueze con Moreira in panchina. Cisse dal 1' alle spalle di Ramos, insieme a lui Rabiot in posizione avanzata. Pulisic parte dalla panchina ma troverà spazio.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Milan si gioca sabato 12 settembre allo stadio 'Olimpico' di Roma con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00 ed è valida per la quarta giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN collegandosi all'app o al sito tramite i dispositivi mobili, oppure con una smart tv o una console di gioco.

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