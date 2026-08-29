Formazioni Lazio-Genoa: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Lazio vincente alla prima giornata in casa del Bologna, Genoa sconfitto invece davanti ai propri tifosi dal Napoli. E ora la squadra di Rino Gattuso e quella di Daniele De Rossi si ritrovano una di fronte all'altra.

La gara tra la formazione biancoceleste e quella rossoblù si giocherà nella serata di domenica 30 agosto allo stadio Olimpico: calcio d'inizio alle ore 20.45.

Per quanto riguarda la probabile formazione della Lazio, Gattuso dovrebbe consegnare una maglia da titolare a Frattesi, decisivo al Dall'Ara. Cancellieri (richiesto sul mercato) se la gioca con Isaksen, Dia dal primo minuto, il nuovo acquisto Pinamonti dalla panchina. Assente l'infortunato Marusic.

Poche sorprese anche nel Genoa, dove Colombo guida l'attacco sostenuto da Vitinha e Baldanzi. Marcandalli in difesa con Ostigard e Vasquez, Amorim in coppia con Frendrup in mezzo al campo, a sinistra Ellertsson più di Mitaj.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Dokhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Lazio-Genoa è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app su una smart tv o su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone), oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







