Formazioni Juventus-Palermo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Un altro derby italiano, un'altra sfida tra le formazioni nostrane dall'altra parte del mondo. Questa volta tocca a Juventus e Palermo affrontarsi, in quella che è l'ultima amichevole del precampionato della formazione bianconera.

La gara si gioca a Perth, in Australia. Ed è programmata per le 12 italiane di martedì 11 agosto, anche se dovrebbe effettivamente prendere il via una decina di minuti più tardi.

Per quanto riguarda le formazioni, nella Juventus non dovrebbero ancora giocare dal primo minuto Kolo Muani e Alajbegovic, gli ultimi due arrivati, ancora a caccia della migliore condizione: spazio a David in attacco, sostenuto da Conceiçao, McKennie e Yildiz. Per il resto spazio a Perin in porta, come annunciato da Spalletti nella conferenza della vigilia, mentre Bremer dovrebbe partire dalla panchina. Pronto Celik, Kalulu centrale, altra chance in mezzo al campo per Douglas Luiz.

Nel Palermo, Inzaghi punta come sempre sull'istinto realizzativo di Pohjanpalo: alle spalle dell'ex veneziano agiranno Le Douaron, Hernani e Johnsen.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PALERMO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Celik, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Bani, Barba, Augello; Estevez, Ranocchia; Johnsen, Hernani, Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-Palermo sarà visibile in diversi modi e tramite diverse emittenti o piattaforme: su Sky Sport, attraverso il canale Sky Sport Calcio, ma anche su DAZN (sempre tramite abbonamento) e gratis, ma previo registrazione, su Juventus TV. NOW è un'altra alternativa, così come i clienti Sky possono utilizzare l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.