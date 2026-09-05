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Stefano Silvestri

Formazioni Juventus-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Juventus vs Milan
Juventus
Milan

Juventus e Milan danno vita in posticipo all'altro big match della terza giornata di Serie A oltre a Inter-Napoli: le scelte di Spalletti e Amorim.

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Probabili formazioni Juventus - Milan

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
25G. Vicario3G. Bremer15P. Kalulu26J. Lucumi2M. Celik13J. Boga12D. Luiz30J. David5M. Locatelli7C. Conceicao9R. Kolo Muani16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila33D. Bartesaghi8R. Loftus-Cheek80Y. Musah14L. Modric70A. Cisse21S. Chukwueze9G. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-2-3-1
Juventus

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • L. Spalletti
  • R. Amorim

Juventus e Milan si sfidano all'Allianz Stadium nel secondo big match della terza giornata di Serie A dopo Inter-Napoli. Con entrambe le formazioni a punteggio pieno dopo aver vinto le prime due partite.

La Juventus si è imposta prima in casa del Frosinone e poi contro il Parma, tenendo in entrambi i casi la porta chiusa. Due vittorie su due anche per il Milan, che ha espugnato il terreno di gioco del Torino e poi ha superato il Venezia a San Siro.

Spalletti è alle prese con diversi grattacapi dalla metà campo in su: Yildiz non ci sarà, McKennie va verso un altro forfait. Pronto dunque Nico Gonzalez come 10, con Boga a sinistra e l'intoccabile Conceiçao dalla parte opposta. Davanti Kolo Muani, a gara in corso Woltemade. In difesa Lucumí più di Kelly. A rischio anche la presenza (in panchina) di Cambiaso.

Nel Milan, Amorim è pronto a effettuare alcuni cambi: Modric e Rabiot sono pronti a tornare titolari, rischiano invece il posto Jashari e Loftus-Cheek. Gabbia out, gioca ancora De Winter. A sinistra duello Bartesaghi-Estupinan.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-Milan si giocherà all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45 di domenica 6 settembre e sarà un'esclusiva DAZN: la gara sarà dunque visibile tramite abbonamento scaricando l'app su una moderna smart tv o su un dispositivo mobile come un pc, un tablet o uno smartphone. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno inoltre vederla attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.


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