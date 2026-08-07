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Lelio Donato

Formazioni Juventus-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Il primo derby d'Italia dell'anno si gioca a Perth dove la Juventus sfida l'Inter nella seconda amichevole del tour estivo: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Derby d'Italia a Perth dove Juventus e Inter si sfidano in amichevole per il loro tour estivo.



I bianconeri sono reduci dalla vittoria ottenuta contro il Chelsea nell'ultimo test e non hanno ancora subito goal in questo precampionato, mentre l'Inter ha pareggiato il derby contro il Milan dopo aver battuto ai rigori il Manchester City.

Spalletti ha qualche problema in difesa dove si è fermato Gatti, Koopmeiners potrebbe quindi affiancare Bremer con Kalulu sulla destra e Cambiaso a sinistra davanti a Di Gregorio. In mezzo al campo confermatissimi Locatelli e Douglas Luiz. Possibile debutto per Alajbegovic alle spalle di David, Yildiz dovrebbe subentrare nella ripresa.

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Chivu dovrebbe schierare ancora Pio Esposito in attacco, Diouf esterno destro e Stankovic in regia. In difesa nuova occasione per Pavard accanto a Bisseck e Bastoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Alajbegovic; David. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Idrissou, Esposito. All. Chivu

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Juventus-Inter si gioca sabato 8 agosto a Perth, il fischio d'inizio è fissato alle ore 13.00 italiane. La gara sarà trasmessa per gli abbonati su DAZN ma anche su Sky Sport Uno e su SkyGo o NOW in diretta streaming. Sarà inoltre possibile vedere la partita su Inter TV e su OneFootball. Mentre la diretta di Juventus-Inter gratis è disponibile sul sito ufficiale del club bianconero.

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