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Stefano Silvestri

Formazioni Juventus-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta

Archiviato il netto successo contro il NEC in Europa League, la Juventus si rituffa sul campionato e ospita l'Atalanta: le formazioni di Spalletti e Sarri.

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Probabili formazioni Juventus - Atalanta

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-3-3
G. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizN. GonzalezN. GonzalezM. CelikM. CelikT. KoopmeinersT. KoopmeinersW. McKennieW. McKennieC. ConceicaoC. ConceicaoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniM. CarnesecchiM. CarnesecchiR. BellanovaR. BellanovaS. KolasinacS. KolasinacG. ScalviniG. ScalviniO. KossounouO. KossounouF. KessieF. KessieEdersonEdersonG. GaetanoG. GaetanoG. ScamaccaG. ScamaccaJ. RoweJ. RoweC. De KetelaereC. De Ketelaere
Atalanta crest
Atalanta
ATA
3-4-2-1
Juventus

Formazione titolare

Atalanta

Allenatore

  • L. Spalletti
  • M. Sarri

Il pokerissimo al NEC è già il passato. La Juventus adesso ha un'altra missione: recuperare terreno in campionato e lasciarsi alle spalle la clamorosa sconfitta in casa del Sassuolo.

La squadra di Luciano Spalletti ospita all'Allianz Stadium l'Atalanta di Maurizio Sarri, altra formazione che ha cominciato la stagione in maniera altalenante: i nerazzurri hanno conquistato sei punti nelle prime due giornate ma poi hanno perso le altre due partite, l'ultima delle quali in casa contro il Cagliari.

Spalletti conferma la difesa a tre, rispolvera Bremer, Conceiçao e Vicario e dovrebbe tornare a dare fiducia dall'inizio a Kolo Muani, con Woltemade in panchina. Rischia il posto anche Alajbegovic. Confermato Nico Gonzalez, in mezzo al campo duello tra Sarr e Koopmeiners per far coppia con Douglas Luiz. Celik rimane a destra, McKennie dalla parte opposta.

Nell'Atalanta torna Gaetano dalla squalifica: l'ex cagliaritano è ora in ballottaggio con Kessié, così come Samardzic con Pasalic. Scamacca titolare, idem De Ketelaere e Rowe.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-Atalanta si giocherà all'Allianz Stadium alle ore 18 di domenica 20 settembre e sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in streaming, scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale della piattaforma, e nel secondo in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. L'alternativa è NOW, sempre tramite abbonamento, mentre i clienti Sky possono utilizzare l'app SkyGo.


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