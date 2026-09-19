Formazioni Juventus-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Juventus - Atalanta
Formazione titolare
Allenatore
- L. Spalletti
- M. Sarri
Il pokerissimo al NEC è già il passato. La Juventus adesso ha un'altra missione: recuperare terreno in campionato e lasciarsi alle spalle la clamorosa sconfitta in casa del Sassuolo.
La squadra di Luciano Spalletti ospita all'Allianz Stadium l'Atalanta di Maurizio Sarri, altra formazione che ha cominciato la stagione in maniera altalenante: i nerazzurri hanno conquistato sei punti nelle prime due giornate ma poi hanno perso le altre due partite, l'ultima delle quali in casa contro il Cagliari.
Spalletti conferma la difesa a tre, rispolvera Bremer, Conceiçao e Vicario e dovrebbe tornare a dare fiducia dall'inizio a Kolo Muani, con Woltemade in panchina. Rischia il posto anche Alajbegovic. Confermato Nico Gonzalez, in mezzo al campo duello tra Sarr e Koopmeiners per far coppia con Douglas Luiz. Celik rimane a destra, McKennie dalla parte opposta.
Nell'Atalanta torna Gaetano dalla squalifica: l'ex cagliaritano è ora in ballottaggio con Kessié, così come Samardzic con Pasalic. Scamacca titolare, idem De Ketelaere e Rowe.
PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Juventus-Atalanta si giocherà all'Allianz Stadium alle ore 18 di domenica 20 settembre e sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in streaming, scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale della piattaforma, e nel secondo in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. L'alternativa è NOW, sempre tramite abbonamento, mentre i clienti Sky possono utilizzare l'app SkyGo.
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