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Lelio Donato

Formazioni Iran-Nuova Zelanda: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Iran vs Nuova Zelanda
Iran
Nuova Zelanda

Iran e Nuova Zelanda debuttano ai Mondiali 2026 nella prima giornata del Girone G in cui sono inseriti anche Egitto e Belgio: giocano l'ex interista Taremi e Liberato Cacace, terzino di origini italiane ex Empoli.

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Probabili formazioni Iran - Nuova Zelanda

4-4-2
Iran crest
Iran
IRI
Formazione
Nuova Zelanda crest
Nuova Zelanda
NZA
4-2-3-1
1A. Beiranvand2S. Hardani5M. Mohammadi4S. Khalilzadeh19A. Nemati10M. Ghayedi17A. Yousefi14S. Ghoddos6S. Ezatolahi9M. Taremi11A. Alipour1M. Crocombe2T. Payne16F. Surman5M. Boxall13L. Cacace8M. Stamenic7M. Garbett10S. Singh6J. Bell11E. Just9C. Wood
Nuova Zelanda crest
Nuova Zelanda
NZA
4-4-2
Iran

Formazione titolare

Nuova Zelanda

Allenatore

  • A. Ghalenoei
  • D. Bazeley

C'è grande attesa per il debutto dell'Iran che alla fine partecipa regolarmente ai Mondiali negli USA nonostante il conflitto ancora in corso tra i due Paesi. La Nazionale asiatica, per la prima giornata del Gruppo G, affronta la Nuova Zelanda. La gara si gioca al SoFi Stadium di Los Angeles, in California.

A guidare l'Iran non ci sarà Azmoun, neppure convocato, ma l'ex interista Taremi che viene schierato in attacco dal 1' dal CT Amir Ghalenoei. Nelle file della Nuova Zelanda trova spazio Liberato Cacace, terzino sinistro di chiari origini italiane che fino al 2025 militava nell'Empoli. La punta invece è Chris Wood, attaccante del Nottingham Forest.


DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

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IRI
Nuova Zelanda crest
Nuova Zelanda
NZA

Iran-Nuova Zelanda, gara valida per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali che si gioca martedì 16 giugno alle ore 03.00 italiane, sarà visibile in diretta ed in esclusiva per gli abbonati solo su DAZN.tr La partita dunque non verrà trasmessa in chiaro dalla Rai.

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