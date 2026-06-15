Formazioni Iran-Nuova Zelanda: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Iran - Nuova Zelanda
C'è grande attesa per il debutto dell'Iran che alla fine partecipa regolarmente ai Mondiali negli USA nonostante il conflitto ancora in corso tra i due Paesi. La Nazionale asiatica, per la prima giornata del Gruppo G, affronta la Nuova Zelanda. La gara si gioca al SoFi Stadium di Los Angeles, in California.
A guidare l'Iran non ci sarà Azmoun, neppure convocato, ma l'ex interista Taremi che viene schierato in attacco dal 1' dal CT Amir Ghalenoei. Nelle file della Nuova Zelanda trova spazio Liberato Cacace, terzino sinistro di chiari origini italiane che fino al 2025 militava nell'Empoli. La punta invece è Chris Wood, attaccante del Nottingham Forest.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Iran-Nuova Zelanda, gara valida per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali che si gioca martedì 16 giugno alle ore 03.00 italiane, sarà visibile in diretta ed in esclusiva per gli abbonati solo su DAZN.tr La partita dunque non verrà trasmessa in chiaro dalla Rai.