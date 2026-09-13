Formazioni Inter-Udinese: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Inter - Udinese
Formazione titolare
Allenatore
- C. Chivu
- K. Runjaic
A caccia del poker. L'Inter ospita l'Udinese nell'ultimo posticipo della quarta giornata di Serie A per provare a conquistare la quarta vittoria nelle prime quattro giornate, dopo quelle contro Monza, Cagliari e Napoli.
Di fronte c'è una squadra, quella friulana, che ha iniziato in maniera altalenante il proprio percorso: ha fermato il Como all'esordio, ha vinto sul campo del Monza, poi però si è fatta battere in casa dalla Lazio.
Chivu vara il turnover e dà fiducia dal primo minuto a Stones, che dovrebbe completare il reparto difensivo con Akanji e Bastoni. Diouf confermato a destra, sempre in dubbio Dimarco. In mezzo al campo Zielinski può prendere il posto di Calhanoglu. Thuram, Esposito e Lautaro Martinez sono invece in corsa per due maglie in attacco. In porta c'è Martinez nonostante la papera di Madrid.
Udinese ancora senza Zaniolo, out anche l'infortunato Solet e Piotrowski, che come McTominay è stato fermato da una lieve aritmia benigna. Kabasele torna titolare in difesa, a centrocampo ecco Miller. Unai Gomez ed Ekkelenkamp confermati alle spalle del centravanti Davis.
PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
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