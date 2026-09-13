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Stefano Silvestri

Formazioni Inter-Udinese: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Inter vs Udinese
Inter
Udinese

Inter e Udinese chiudono la quarta giornata di Serie A con l'ultimo posticipo del lunedì: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Kosta Runjaic.

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Probabili formazioni Inter - Udinese

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiJ. StonesJ. StonesC. AugustoC. AugustoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufH. CalhanogluH. CalhanogluP. ZielinskiP. ZielinskiL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramM. OkoyeM. OkoyeE. EbosseE. EbosseJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleJ. KarlstroemJ. KarlstroemM. VojvodaM. VojvodaL. MillerL. MillerU. GomezU. GomezH. KamaraH. KamaraJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Udinese

Allenatore

  • C. Chivu
  • K. Runjaic

A caccia del poker. L'Inter ospita l'Udinese nell'ultimo posticipo della quarta giornata di Serie A per provare a conquistare la quarta vittoria nelle prime quattro giornate, dopo quelle contro Monza, Cagliari e Napoli.

Di fronte c'è una squadra, quella friulana, che ha iniziato in maniera altalenante il proprio percorso: ha fermato il Como all'esordio, ha vinto sul campo del Monza, poi però si è fatta battere in casa dalla Lazio.

Chivu vara il turnover e dà fiducia dal primo minuto a Stones, che dovrebbe completare il reparto difensivo con Akanji e Bastoni. Diouf confermato a destra, sempre in dubbio Dimarco. In mezzo al campo Zielinski può prendere il posto di Calhanoglu. Thuram, Esposito e Lautaro Martinez sono invece in corsa per due maglie in attacco. In porta c'è Martinez nonostante la papera di Madrid.

Udinese ancora senza Zaniolo, out anche l'infortunato Solet e Piotrowski, che come McTominay è stato fermato da una lieve aritmia benigna. Kabasele torna titolare in difesa, a centrocampo ecco Miller. Unai Gomez ed Ekkelenkamp confermati alle spalle del centravanti Davis.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Udinese sarà visibile tramite abbonamento e in diretta streaming su DAZN, scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, ma anche in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Ancora in diretta streaming ci sono le opzioni NOW (tramite abbonamento) e SkyGo (per i clienti Sky).


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