Formazioni Inter-Udinese: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





A caccia del poker. L'Inter ospita l'Udinese nell'ultimo posticipo della quarta giornata di Serie A per provare a conquistare la quarta vittoria nelle prime quattro giornate, dopo quelle contro Monza, Cagliari e Napoli.

Di fronte c'è una squadra, quella friulana, che ha iniziato in maniera altalenante il proprio percorso: ha fermato il Como all'esordio, ha vinto sul campo del Monza, poi però si è fatta battere in casa dalla Lazio.

Chivu vara il turnover e dà fiducia dal primo minuto a Stones, che dovrebbe completare il reparto difensivo con Akanji e Bastoni. Diouf confermato a destra, sempre in dubbio Dimarco. In mezzo al campo Zielinski può prendere il posto di Calhanoglu. Thuram, Esposito e Lautaro Martinez sono invece in corsa per due maglie in attacco. In porta c'è Martinez nonostante la papera di Madrid.

Udinese ancora senza Zaniolo, out anche l'infortunato Solet e Piotrowski, che come McTominay è stato fermato da una lieve aritmia benigna. Kabasele torna titolare in difesa, a centrocampo ecco Miller. Unai Gomez ed Ekkelenkamp confermati alle spalle del centravanti Davis.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Udinese sarà visibile tramite abbonamento e in diretta streaming su DAZN, scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, ma anche in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Ancora in diretta streaming ci sono le opzioni NOW (tramite abbonamento) e SkyGo (per i clienti Sky).







