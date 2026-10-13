Formazioni Inter-Bruges: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Riscattare il ko dell'esordio contro il Real Madrid e dare continuità al successo in campionato contro il Parma: questo è il doppio obiettivo dell'Inter, che ospita il Bruges a San Siro nella seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.

Se l'Inter comanda la Serie A assieme alla Lazio, anche il Bruges è messo bene nel campionato belga: la squadra dell'ex Sommer è seconda dopo 8 giornate, dietro al Gent capolista e in coabitazione con lo Charleroi. Alla prima giornata di Champions League, però, ha perso in casa contro l'Aston Villa.

Chivu rispolvera diversi titolari che contro il Parma sono rimasti in panchina: da Lautaro Martinez a Bastoni, passando per Barella, tutti torneranno in campo dal primo minuto. Dentro anche Zielinski e Akanji, confermato Diouf, ballottaggio Thuram-Esposito. In difesa Bisseck più di Pavard, occhio alla sorpresa in cabina di regia: gioca l'ex Stankovic?

Tresoldi pericolo numero uno per l'Inter: il centravanti del Bruges è lui. Sommer in porta, in campo altri nazionali belgi come Mechele, Seys e Vanaken.

Prossime partite INT Champions League 15:00 CLB

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BRUGES

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vanaken, Potts; Forbs, Vetlesen, Virgili; Tresoldi. All. Leko

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Bruges sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, tramite abbonamento: i canali sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Diretta streaming invece su NOW, mentre i clienti Sky potranno utilizzare l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.







