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Antonio Torrisi

Formazioni Inter-Betis: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Inter vs Real Betis
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I nerazzurri sfidano gli spagnoli a una settimana dal debutto in Serie A: dove vedere la partita e le formazioni.

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È arrivato il momento di tirare le somme, in casa Inter, dopo un'estate trascorsa a cercare di rafforzare ulteriormente la rosa forte che nella passata stagione ha vinto lo Scudetto: per Cristian Chivu c'è un ultimo test a disposizione prima del debutto in Serie A.

I nerazzurri sfidano il Real Betis al San Nicola di Bari per l'amichevole finale di questa preseason, ma non mancano gli intoppi legati alla formazione.

Assenti ancora Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che lavorano in maniera importante per cercare di tornare a disposizione già all'esordio contro il Monza (nonostante sembrava impensabile), Chivu potrebbe far debuttare John Stones in difesa. In attacco giocheranno Pio Esposito e Bonny.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BETIS

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito.

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BETIS (4-3-3): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Facundo, Fornals, Isco; Antony, Riquelme, Deossa.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Betis si gioca sabato 15 agosto 2026 al San Nicola di Bari, con fischio d'inizio previsto per le 19:30: è possibile seguire la partita in diretta TV su Sky, DAZN e Inter TV, ma il contenuto è fruibile in streaming anche su Sky GO e NOW e sull'app di DAZN.

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