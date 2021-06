Probabili formazioni Inghilterra-Scozia: un cambio per Southgate, recuperato Tierney

L'Inghilterra ospita a Wembley la Scozia nel match valido per il secondo turno del Gruppo D di Euro 2020

Inghilterra e Scozia, una contro l'altra, 25 anni dopo, proprio a Wembley. Va in scena questa sera a Londra la sentitissima sfida tra le due nazionali britanniche, match valido per il secondo turno del Gruppo D di Euro 2020.

In palio punti preziossimi per le formazioni di Southgate e Clarke, che si presentano all'incontro con il morale completamente opposto. La nazionale dei Tre Leoni è reduce dal successo all'esordio sulla Croazia grazie a un gol di Sterling e va a caccia del bottino pieno per conquistare il pass per gli ottavi con 90 minuti d'anticipo. La Scozia, invece, vuole riscattare il debutto amaro davanti ai propri tifosi, a 25 anni dall'ultima partecipazione agli Europei, contro la Repubblica Ceca. L'obiettivo della selezione scozzese è fare punti per non salutare in anticipo Euro 2020 e giocarsi le ultime chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta nell'ultima gara contro la Croazia.

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate è intenzionato a optare per un solo cambio nell'undici di partenza rispetto alla formazione che ha battuto la Croazia. Shaw prenderà il posto di Trippier sulla fascia sinistra e comporrà il quartetto difensivo con Walker, Stones e Mings. Confermati a centrocampo Phillips, Rice e Mount, con Foden e Sterling ai lati di Harry Kane.

Nella Scozia, Steve Clarke recupera un titolarissimo come Kieran Tierney. Il difensore dell'Arsenal formerà il trio di difesa con Hendry e Hanley, con Robertson che verrà avanzato sulla linea dei centrocampista. Fuori O'Donnell, che sarà sostituto da Forrest sulla fascia destra, mentre in attacco ci sarà Adams e non Christie a far coppia con Dykes.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, McGinn, Robertson; Adams, Dykes.