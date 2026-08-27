Formazioni Hapoel Tel Aviv-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Dentro o fuori. L'Atalanta saprà questa sera se potrà giocare o meno, per la prima volta nella propria storia, la Fase Campionato di Conference League.

La squadra di Maurizio Sarri ha pareggiato senza reti la gara d'andata degli spareggi contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. E ora per passare il turno dovrà andare a vincere al Diosgyori Stadion di Miskolc, in Ungheria, campo neutro scelto per la nota situazione politica che sta attraversando Israele.

All'Atalanta, in realtà, potrebbe anche bastare il pareggio durante i 90 minuti per approdare alla Fase Campionato di Conference League: a quel punto avrebbe a disposizione almeno un'altra chance, sotto forma di tempi supplementari e calci di rigore, entrambi previsti in caso di nuova situazione di parità con qualsiasi punteggio (i goal in trasferta non valgono doppio).

Per quanto riguarda la formazione titolare scelta da Sarri, De Ketelaere dovrebbe rientrare dal primo minuto dopo aver saltato il Sassuolo. Scamacca gioca, Krstovic pronto a dargli il cambio a gara in corso. In mezzo al campo Pasalic più di Samardzic. Non è in lista Elmas, assenti anche gli infortunati Kristensen, Sulemana, Hien e Ahanor.

PROBABILI FORMAZIONI HAPOEL TEL AVIV-ATALANTA

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Toriel, Alkoukin, Altman; Boateng. All. Barda

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kossounou, Bernasconi; Ederson, Gaetano, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sono due modalità per vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in diretta tv: Sky trasmetterà la partita tramite abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ma la gara sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8. Anche in streaming sono diverse le alternative: il sito di TV8 (in chiaro), NOW (tramite abbonamento) e l'app SkyGo riservata ai clienti Sky.







