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Formazioni Ghana-Panama: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Ghana vs Panama
Ghana
Panama

A Toronto Ghana e Panama chiudono la prima giornata del Gruppo L: Queiroz si affida a Semenyo e Jordan Ayew in attacco, per Christiansen dubbio in attacco tra Fajardo e Waterman.

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Probabili formazioni Ghana - Panama

4-2-3-1
Ghana crest
Ghana
GHA
Formazione
Panama crest
Panama
PAN
3-4-3
1L. Ati-Zigi26M. Senaya14G. Mensah18J. Opoku4J. Adjetey7A. Fatawu15E. Owusu19I. Williams9J. Ayew3C. Yirenkyi11A. Semenyo22O. Mosquera5E. Farina4F. Escobar3J. Cordoba20A. Godoy23A. Murillo15E. Davis14C. Harvey11Y. Barcenas17J. Fajardo10I. Diaz
Panama crest
Panama
PAN
4-2-3-1
Ghana

Formazione titolare

Panama

Allenatore

  • C. Queiroz
  • T. Christiansen

Dopo 8 anni Panama torna in campo in una gara dei Mondiali: a Toronto la Nazionale oggi allenata dallo spagnolo Thomas Christiansen affronta il Ghana, nel match valido per la prima giornata del Gruppo L.

Black Stars, guidate da un ct di grande esperienza come Carlos Queiroz, che puntano forte sulla stella del Manchester City Antoine Semenyo, che sarà il frontman dell'attacco ghanese: con lui dovrebbe esserci dal primo minuto Jordan Ayew, con Inaki Williams e Fatawu sugli esterni, solo panchina per Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta. Dubbio in porta, dove Ait-Zigi è in vantaggio su Asare e Anang.

Panama col dubbio in attacco legato al centravanti: Fajardo in netto vantaggio su Cecilio Waterman e Tomas Rodriguez. Barcenas e Ismael Diaz saranno i due giocatori a sostegno della punta.

DOVE VEDERE GHANA-PANAMA IN TV E STREAMING

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Ghana
GHA
Panama crest
Panama
PAN

Ghana-Panama sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: telecronaca affidata a Luca Farina.

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