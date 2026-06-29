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Formazioni Germania-Paraguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Germania vs Paraguay
Germania
Paraguay

La Germania di Nagelsmann punta agli ottavi di finale, dove potrebbe sfidare la Francia: a Boston l'ostacolo è il Paraguay di Alfaro. Fiducia a Havertz al centro dell'attacco, Undav parte ancora dalla panchina.

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Probabili formazioni Germania - Paraguay

4-2-3-1
Germania crest
Germania
GER
Formazione
Paraguay crest
Paraguay
PGY
4-4-2
1M. Neuer6J. Kimmich2A. Ruediger4J. Tah18N. Brown17F. Wirtz5A. Pavlovic10J. Musiala23F. Nmecha19L. Sane7K. Havertz12O. Gill15G. Gomez4J. Caceres6J. Alonso13J. Canale11Mauricio14A. Cubas10M. Almiron23M. Galarza19J. Enciso21G. Avalos
Paraguay crest
Paraguay
PGY
4-2-3-1
Germania

Formazione titolare

Paraguay

Allenatore

  • J. Nagelsmann
  • G. Alfaro

Infortuni e squalifiche

Battere il Paraguay per accedere agli ottavi di finale e preparare, con tutta la probabilità, la supersfida con la Francia di Mbappé: a Boston la Germania di Nagelsmann vuole approcciare nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta, dove ogni errore, ogni distazione può essere fatale.

Niente rischi, niente esperimenti per il ct tedesco che punterà ancora una volta su Kai Havertz come riferimento offensivo del suo 4-2-3-1: l'attaccante dell'Arsenal sarà ancora una volta preferito a Undav, pronto a subentrare nella ripresa. A centrocampo la coppia Pavlovic-Nmecha, sulla sinistra Brown dovrebbe aver recuperato dal problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare l'ultima giornata della fase a gironi. Al centro della difesa sarà Rudiger a sostituire l'infortunato Schlotterbeck.

Nel Paraguay dubbi sulla presenza dal primo minuto di Alderete in difesa, alle prese con un problema fisico: pronto Canale. A centrocampo si rivedrà Almiron dopo la squalifica, mentre in attacco ci saranno Avalos e Enciso.

DOVE VEDERE GERMANIA-PARAGUAY IN TV E IN STREAMING

Coppa del Mondo
Germania crest
Germania
GER
Paraguay crest
Paraguay
PGY

La partita tra Germania e Paraguay, in programma lunedi 29 giugno con fischio d'inizio alle ore 22:30, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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