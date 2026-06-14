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Stefano Silvestri

Formazioni Germania-Curaçao: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Germania vs Curaçao
Germania
Curaçao

La favoritissima Germania sfida Curaçao nella prima partita del gruppo E dei Mondiali: le scelte di formazione dei due ct, Julian Nagelsmann e Dick Advocaat.

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Probabili formazioni Germania - Curaçao

4-2-3-1
Germania crest
Germania
GER
Formazione
Curaçao crest
Curaçao
CUC
4-3-3
1M. Neuer6J. Kimmich15N. Schlotterbeck4J. Tah22D. Raum17F. Wirtz8L. Goretzka19L. Sane5A. Pavlovic10J. Musiala7K. Havertz1E. Room2S. Sambo18A. Obispo3J. Gaari5S. Floranus10L. Bacuna8L. Comenencia7J. Bacuna9J. Locadia14K. Gorre21T. Chong
Curaçao crest
Curaçao
CUC
4-2-3-1
Germania

Formazione titolare

Curaçao

Allenatore

  • J. Nagelsmann
  • D. Advocaat


Apparentemente, non c'è partita. Da una parte la Germania, una delle grandi favorite - anche se non la principale - per la conquista della competizione. E dall'altra parte Curaçao, una delle quattro debuttanti assolute.

Si gioca questa sera, domenica 14 giugno, all'NRG Stadium di Houston, negli Stati Uniti: il calcio d'inizio della sfida tra la Nazionale di Julian Nagelsmann e quella di Dick Advocaat sarà alle 19 italiane.

Per quanto riguarda l'undici della Germania, Havertz guiderà l'attacco di Nagelsmann. Alle sue spalle il talento di Musiala e di Wirtz, oltre a quello di Sané che giocherà a destra. Titolare anche Goretzka in mezzo al campo, in attesa di definire il proprio futuro dopo l'addio al Bayern, così come gli eterni Neuer e Kimmich.

Coppa del Mondo
Germania crest
Germania
GER
Curaçao crest
Curaçao
CUC

Curaçao punta una vecchia conoscenza del calcio italiano come Livano Comenencia, ex Juventus Next Gen. In attacco il quasi trentatreenne Locadia, per anni in Eredivisie col PSV. Titolare anche Tahith Chong, che non ha avuto fortuna col Manchester United e oggi gioca nello Sheffield United.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Germania-Curaçao sarà visibile in diretta esclusiva, tramite abbonamento, su DAZN: si potrà dunque accedere al sito ufficiale della piattaforma, ma soprattutto scaricare l'app su una moderna smart tv o su un dispositivo mobile come un pc, un cellulare o un tablet. Non ci sarà invece la diretta tv su Rai 1, così come la diretta streaming su RaiPlay.

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