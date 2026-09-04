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Marco Trombetta

Formazioni Genoa-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Genoa vs Como
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Il Como di Fabregas fa visita al Genoa di De Rossi: le ultime sulle formazioni e dove vedere la sfida in tv.

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Dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli, altra trasferta per il Como di Fabregas, stavolta in casa di un Genoa di De Rossi ancora fermo a zero punti.

Perso Norton-Cuffy, andato all'Hull City, il Genoa non ha ancora a disposizione il nuovo acquisto Drameh. Sulla fascia destra di centrocampo è pronto quindi Sabelli, mentre a sinistra giocherà Ellertsson, favorito su Mitaj. In attacco attenzione ad Osmajic che insidia Vitinha.

Nel Como più di qualche ballottaggio tra difesa e centrocampo. Milla dovrebbe essere preferito ancora a Perrone, Jesus Rodriguez scalpita per una maglia da titolare a discapito di Diao. A disposizione Moise Kean, che però parte dalla panchina in favore di Douvikas.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-COMO

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All De Rossi

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Genoa-Como sarà trasmessa in tv e in diretta streaming su DAZN. Fischio d'inizio venerdì 4 settembre alle ore 20.45.

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