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Serie A
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Stadio Benito Stirpe
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Stefano Silvestri

Formazioni Frosinone-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Frosinone vs Como
Frosinone
Como

Il Como chiede strada al Frosinone in una delle gare della domenica di Serie A: le scelte di formazione di Massimiliano Alvini e Cesc Fabregas.

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Probabili formazioni Frosinone - Como

4-3-3
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formazione
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
L. PalmisaniL. PalmisaniA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. BracagliaG. CaloG. CaloR. SchmidR. SchmidP. MasiniP. MasiniG. KvernadzeG. KvernadzeF. GhedjemisF. GhedjemisA. RaimondoA. RaimondoJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahJ. RamonJ. RamonY. CoutoY. CoutoL. Da CunhaL. Da CunhaM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazM. PerroneM. PerroneA. DiaoA. DiaoA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Frosinone

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • M. Alvini
  • C. Fabregas

Tre vittorie in campionato e una in Champions League rappresentano un bel biglietto da visita. E ora il Como chiede strada anche al Frosinone nella quinta giornata di Serie A.

La gara dello Stirpe si gioca alle ore 15 di domenica 20 settembre. E mette di scena due tra le squadre più in forma di questo avvio di campionato, considerando come i ciociari abbiano messo in saccoccia 7 dei 12 punti disponibili.

Frosinone in campo con il solito 4-2-3-1, con Raimondo a guidare l'attacco e Schmid a sostegno. Ghedjemis di nuovo titolare sulla destra dopo il mancato addio. Masini fa ancora coppia con Calò in mezzo al campo.

Como con Douvikas titolare e Kean in panchina, così come Kaiki (a segno contro il Parma) lascia spazio a Valle sulla sinistra. Soliti ballottaggi in mezzo al campo, ma dovrebbe prevalere la coppia Perrone-Da Cunha.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-COMO

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Frosinone-Como sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, o scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo (tv, pc, smartphone, tablet) oppure accedendo al sito della piattaforma. Per i clienti sia di Sky che di DAZN ci sarà anche la possibilità di attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.


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