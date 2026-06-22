Formazioni Francia-Iraq: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sfida tra Davide e Golia nella seconda giornata del Gruppo I. La Francia ha l'occasione di chiudere i conti per la qualificazione ai sedicesimi contro l'Iraq, che invece si gioca tutto in una sfida proibitiva.

I Bleus hanno battuto il Senegal all'esordio con una doppietta di Mbappé, mentre l'Iraq si è illuso con la Norvegia, ma poi ha dovuto arrendersi sotto i colpi di Haaland. Gli asiatici hanno bisogno perlomeno di un pareggio per rimanere attaccati ai Mondiali.





Turnover per Deschamps, con alcuni cambi rispetto alla prima partita col Senegal. Barcola al posto di Doué sulla trequarti e il romanista Manu Kone preferito a Tchouameni. A sinistra spazio a Digne con Theo Hernandez in panchina. Confermatissimi Dembelé, Olise e ovviamente Mbappé al centro delll'attacco.

Nel 4-4-2 dell'Iraq la novità è in porta, con Basil al posto di Hassan, titolare contro la Norvegia. A centrocampo Iqbal preferito a Ismaeel, davanti confermatissimo il bomber Hussein al fianco di Al-Hamadi.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Francia-Iraq si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia alle ore 23 italiane. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN, non è prevista la trasmissione in chiaro sula Rai.