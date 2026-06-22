Formazioni Francia-Iraq: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sfida tra Davide e Golia nella seconda giornata del Gruppo I. La Francia ha l'occasione di chiudere i conti per la qualificazione ai sedicesimi contro l'Iraq, che invece si gioca tutto in una sfida proibitiva.
I Bleus hanno battuto il Senegal all'esordio con una doppietta di Mbappé, mentre l'Iraq si è illuso con la Norvegia, ma poi ha dovuto arrendersi sotto i colpi di Haaland. Gli asiatici hanno bisogno perlomeno di un pareggio per rimanere attaccati ai Mondiali.
Probabili formazioni Francia - Iraq
Turnover per Deschamps, con alcuni cambi rispetto alla prima partita col Senegal. Barcola al posto di Doué sulla trequarti e il romanista Manu Kone preferito a Tchouameni. A sinistra spazio a Digne con Theo Hernandez in panchina. Confermatissimi Dembelé, Olise e ovviamente Mbappé al centro delll'attacco.
Nel 4-4-2 dell'Iraq la novità è in porta, con Basil al posto di Hassan, titolare contro la Norvegia. A centrocampo Iqbal preferito a Ismaeel, davanti confermatissimo il bomber Hussein al fianco di Al-Hamadi.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Francia-Iraq si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia alle ore 23 italiane. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN, non è prevista la trasmissione in chiaro sula Rai.