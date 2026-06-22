Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoFrancia
Philadelphia Stadium
team-logoIraq
Guarda su DAZN
Marco Trombetta

Formazioni Francia-Iraq: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Francia vs Iraq
Francia
Iraq

La Francia affronta l'Iraq con l'obiettivo di chiudere in anticipo il discorso qualificazione ai sedicesimi.

Pubblicità

Sfida tra Davide e Golia nella seconda giornata del Gruppo I. La Francia ha l'occasione di chiudere i conti per la qualificazione ai sedicesimi contro l'Iraq, che invece si gioca tutto in una sfida proibitiva.

I Bleus hanno battuto il Senegal all'esordio con una doppietta di Mbappé, mentre l'Iraq si è illuso con la Norvegia, ma poi ha dovuto arrendersi sotto i colpi di Haaland. Gli asiatici hanno bisogno perlomeno di un pareggio per rimanere attaccati ai Mondiali.


Probabili formazioni Francia - Iraq

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Iraq crest
Iraq
IRQ
4-4-2
16M. Maignan5J. Kounde4D. Upamecano17W. Saliba3L. Digne7O. Dembele14A. Rabiot11M. Olise12B. Barcola6M. Kone10K. Mbappe22A. Basil Fadhil5A. Hashem4Z. Tahseen23M. Doski3H. Ali14Z. Iqbal8I. Bayesh17A. Jasim16A. Al-Ammari9A. Al Hamadi18A. Hussein
Iraq crest
Iraq
IRQ
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Iraq

Allenatore

  • D. Deschamps
  • G. Arnold

Turnover per Deschamps, con alcuni cambi rispetto alla prima partita col Senegal. Barcola al posto di Doué sulla trequarti e il romanista Manu Kone preferito a Tchouameni. A sinistra spazio a Digne con Theo Hernandez in panchina. Confermatissimi Dembelé, Olise e ovviamente Mbappé al centro delll'attacco.

Nel 4-4-2 dell'Iraq la novità è in porta, con Basil al posto di Hassan, titolare contro la Norvegia. A centrocampo Iqbal preferito a Ismaeel, davanti confermatissimo il bomber Hussein al fianco di Al-Hamadi.

Coppa del Mondo
Francia crest
Francia
FRA
Iraq crest
Iraq
IRQ

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Francia-Iraq si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia alle ore 23 italiane. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN, non è prevista la trasmissione in chiaro sula Rai.

Pubblicità