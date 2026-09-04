Formazioni Fiorentina-Torino: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Fiorentina e Torino si presentano all'anticipo della terza giornata di Serie A con zero punti in classifica.

I viola, infatti, hanno incassato due pesantissime sconfitte contro Roma e Frosinone senza riuscire a segnare neppure una rete. Non hanno fatto meglio i granata che sono reduci da tre k.o. consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Per entrambe quindi la sfida del 'Franchi' è già un esame da non fallire.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO

Fabio Grosso schiera Jimenez terzino destro con Valdepenas dall'altra parte, al centro della difesa Viery insieme a Dragusin. A centrocampo Fagioli gioca con Oulai e Ndour. Atta e Mastantuono in appoggio a Pellegrino con Beto che parte dalla panchina.

Difesa a tre confermata per Abate che schiera l'ex Comuzzo, Ismajli e Comert davanti a Perri. Belghali e Caccimani esterni, a centrocampo gioca invece l'altro ex Mandragora. In attacco Simeone supportato da Che Adams e Vlasic.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All. Grosso

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

DOVE VEDERE FIORENTINA-TORINO IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca sabato 5 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su DAZN, dunque per vederla servirà avere un abbonamento e collegarsi all'app tramite i dispositivi mobili oppure con la propria smart tv.



