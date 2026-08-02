Formazioni Feyenoord-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Amichevole di assoluto prestigio per l'Atalanta: dopo aver battuto l'Arezzo qualche giorno fa, la squadra di Maurizio Sarri vola a Rotterdam per sfidare il Feyenoord in casa sua.

Si tratta del primo test internazionale dell'estate dei nerazzurri, una sorta di banco di prova anche per la stagione che verrà: dopo aver concluso lo scorso campionato al settimo posto, la Dea disputerà infatti la Conference League, anche se dovrà guadagnarsi l'accesso alla Fase Campionato tramite gli spareggi.

Per quanto riguarda la formazione scelta da Sarri, spazio ai titolari nel 4-3-3 dell'ex allenatore della Lazio. Dentro anche Ederson, che dopo il mancato trasferimento al Manchester United è rimasto, ha rinnovato ed è pure andato a segno contro l'Arezzo. Convocato Kolasinac, al rientro dopo i Mondiali, non ancora invece De Ketelaere. Solito ballottaggio Scamacca-Krstovic in attacco. Nel Feyenoord titolare Givairo Read, terzino nel mirino della Roma.

Probabili formazioni Feyenoord-Atalanta

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, St. Juste, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Borges. All. Van Bronckhorst

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Djimsiti, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Feyenoord-Atalanta inizierà alle ore 15 di oggi, domenica 2 agosto, ed è un'esclusiva DAZN: la gara sarà dunque visibile unicamente tramite abbonamento, scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo (tv, pc, cellulare, tablet) o accedendo al sito ufficiale della piattaforma.







