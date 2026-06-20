Formazioni Ecuador-Curaçao: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Ecuador e Curaçao si affrontano al Kansas City Stadium per la seconda giornata del Girone E dei Mondiali. Entrambe hanno perso al debutto anche se La Tri è stata sconfitti solo di misura dalla Costa d'Avorio mentre la Nazionale caraibica, all'esordio assoluto nella rassegna iridata, è stata travolta per 7-1 dalla Germania.

Un pareggio insomma non servirebbe a nessuno e rischierebbe di estromettere entrambe dai Mondiali con una giornata d'anticipo. L'Ecuador, che prima della sconfitta contro la Costa d'Avorio era imbattuto da diciannove partite, può contare sull'esperienza della coppia difensiva formata da Pacho del PSG e Hincapié dell'Arsenal. A centrocampo c'è Caicedo del Chelsea. Advocaat, CT olandese di Curaçao, cercherà di mettere in campo una squadra più solida rispetto a quella dell'esordio mondiale.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ecuador-Curaçao, gara valida per la seconda giornata del Girone E in programma al Kansas City Stadium, si gioca domenica 21 giugno con fischio d'inizio alle ore 02.00 italiane. La diretta della gara sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati su DAZN. Non è infatti prevista la trasmissione in chiaro di Ecuador-Curaçao sulla Rai.