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Stefano Silvestri

Formazioni Curaçao-Costa d'Avorio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Curaçao vs Costa d'Avorio
Curaçao
Costa d'Avorio

Curaçao a caccia dell'incredibile sogno, ma la Costa d'Avorio vuole tenersi stretto almeno il secondo posto: le formazioni della partita, valida per il gruppo E dei Mondiali.

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Probabili formazioni Curaçao - Costa d'Avorio

5-4-1
Curaçao crest
Curaçao
CUC
Formazione
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
4-3-3
1E. Room24D. Fonville20J. Brenet18A. Obispo5S. Floranus3J. Gaari8L. Comenencia21T. Chong10L. Bacuna7J. Bacuna9J. Locadia1Y. Fofana7O. Kossounou17G. Doue3G. Konan20E. Agbadou26C. Inao Oulai8F. Kessie18I. Sangare11Y. Diomande15A. Diallo9A. Bonny
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
5-4-1
Curaçao

Formazione titolare

Costa d'Avorio

Allenatore

  • D. Advocaat
  • E. Fae

Infortuni e squalifiche

    Incredibile ma vero: Curaçao può ancora qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali. E non solo grazie al nuovo regolamento, che promuove ben 32 formazioni su 48 dalla fase a gironi.

    La nazionale di Dick Advocaat sfida la Costa d'Avorio all'ultima giornata del girone E e può superarla al secondo posto in caso di vittoria: secondo posto che sarebbe definitivamente suo in caso di mancato successo dell'Ecuador contro la Germania, oppure a pari punti con i sudamericani ma ribaltando una differenza reti al momento sfavorevole (-1 contro -6).

    Curaçao punta sugli eroi che qualche giorno fa le hanno regalato lo storico primo punto ai Mondiali: dunque Locadia, i due Bacuna, l'ex Manchester United Chong, ma anche l'ex juventino Comenencia. Advocaat è orientato a non proporre sorprese.

    Singo è infortunato nella Costa d'Avorio, che a destra schiera Guela Doué. Davanti l'interista Bonny, con lui Amad Diallo e il gioiellino Diomande. In difesa c'è l'atalantino Kossounou, in mezzo al campo Kessié.

    Coppa del Mondo
    Curaçao crest
    Curaçao
    CUC
    Costa d'Avorio crest
    Costa d'Avorio
    CAV

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Curaçao-Costa d'Avorio, a differenza di Ecuador-Germania che sarà visibile anche sulla Rai, è un'esclusiva DAZN: la gara verrà dunque trasmessa in streaming tramite abbonamento e per vederla si dovrà scaricare l'app o accedere al sito della piattaforma, con l'alternativa dell'attivazione del canale DAZN dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.

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