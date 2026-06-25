Formazioni Curaçao-Costa d'Avorio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Incredibile ma vero: Curaçao può ancora qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali. E non solo grazie al nuovo regolamento, che promuove ben 32 formazioni su 48 dalla fase a gironi.

La nazionale di Dick Advocaat sfida la Costa d'Avorio all'ultima giornata del girone E e può superarla al secondo posto in caso di vittoria: secondo posto che sarebbe definitivamente suo in caso di mancato successo dell'Ecuador contro la Germania, oppure a pari punti con i sudamericani ma ribaltando una differenza reti al momento sfavorevole (-1 contro -6).

Curaçao punta sugli eroi che qualche giorno fa le hanno regalato lo storico primo punto ai Mondiali: dunque Locadia, i due Bacuna, l'ex Manchester United Chong, ma anche l'ex juventino Comenencia. Advocaat è orientato a non proporre sorprese.

Singo è infortunato nella Costa d'Avorio, che a destra schiera Guela Doué. Davanti l'interista Bonny, con lui Amad Diallo e il gioiellino Diomande. In difesa c'è l'atalantino Kossounou, in mezzo al campo Kessié.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Curaçao-Costa d'Avorio, a differenza di Ecuador-Germania che sarà visibile anche sulla Rai, è un'esclusiva DAZN: la gara verrà dunque trasmessa in streaming tramite abbonamento e per vederla si dovrà scaricare l'app o accedere al sito della piattaforma, con l'alternativa dell'attivazione del canale DAZN dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.