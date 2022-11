Probabili formazioni Croazia-Canada: Livaja verso una maglia da titolare

L'ex attaccante dell'Inter guida l'offensiva della Croazia. Il Canada punta su David e Larin con Davies a sostegno.

Dopo aver steccato la rispettiva gara inaugurale, Croazia e Canada si affrontano in un match che dirà molto sulle loro reali ambizioni e possibilità di proseguimento ai Mondiali.

La nazionale allenata da Zlatko Dalic deve necessariamente risolvere il problema del goal, emersa anche nella sfida terminata 0-0 contro il Marocco.

L'uomo individuato dal ct croato come profilo ideale per sopperire a questa mancanza è Marco Livaja, schierato al centro dell'attacco e sostenuto ai fianchi da Kramaric e Perisic. In porta confermato Livakovic, mentre in difesa linea a quattro con Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa. In mezzo al campo il trio Brozovic-Kovacic-Modric. Vlasic non è al meglio.

Anche il Canada è ancora a zero sotto la voce goal segnati. La nazionale biancorossa ha espresso un buon calcio contro il Belgio, sbagliando però troppe occasioni e vedendosi sfuggire la possibilità di fare punti.

L'attacco canadese vede David e Larin in coppia con il supporto di un folto centrocampo dove spicca Davies. Insieme a lui Laryea, Eustaquio, Hutchinson e Buchanan. In difesa Johnston, Vitoria e Miller davanti al portiere Borjan.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-CANADA

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin.