Probabili formazioni Croazia-Belgio: confermato Livaja, tocca a Lukaku

Tutto ancora aperto nel Gruppo F dove il Belgio è obbligato a vincere per qualificarsi agli ottavi mentre alla Croazia potrebbe bastare un pareggio.

Ultima chiamata per il Belgio, costretto a battere la Croazia per accedere agli ottavi di finale di Qatar 2022 dopo l'inattesa sconfitta contro il Marocco nell'ultimo turno.

Proprio la nazionale nordafricana potrebbe a sorpresa strappare il pass per gli ottavi battendo il Canada, fermo a quota zero punti dopo due partite e già eliminato.

Il CT belga Martinez si affida a Romelu Lukaku, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto come unica punta. Alle sue spalle il talento di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Dendoncker, Alderweireld e Vertonghen comporranno la difesa a tre davanti a Courtois. Meunier e Castagne sulle fasce, in mezzo Witsel con Tielemans (Onana è squalificato).

Dalic invece dovrebbe confermare la stessa formazione che ha travolto il Canada con Livaja al centro del tridente completato da Kramaric e Perisic. In mezzo al campo ancora Brozovic, Modric e Kovacic. Juranovic e Sosa saranno i due terzini, Lovren e Gvardiol centrali.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-BELGIO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku.