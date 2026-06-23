Formazioni Colombia-RD Congo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Nel Gruppo K, quello di Portogallo e Uzbekistan, la Colombia ha una grossa chance di chiudere il discorso qualificazione contro una Repubblica Democratica del Congo che però ha iniziato i Mondiali con uno dei risultati più sorprendenti, fermando la Nazionale di CR7.

La Colombia ha invece sconfitto l'Uzbekistan e con tre punti si qualificherebbe aritmeticamente ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dall'altra parte Il Congo si è dimostrata squadra coriacea pronta a lottare contro qualunque avversario. E anche un punto potrebbe risultare fondamentale per poi giocarsi tutto all'ultima contro l'Uzbekistan.





Il ct colombiano Lorenzo conferma l'undici vittorioso all'esordio. In difesa intoccabile il bolognese Lucumi accanto a Sanchez, in mediana Puerta al fianco di Lerma, sulla trequarti il capitano James Rodriguez ancora titolare insieme ovviamente alla stella Luis Diaz e ad Arias. Confermato Suarez nel ruolo di unica punta.

Conferme in blocco anche per il 5-3-2 del Congo. Davanti Wissa, autore del goal contro il Portogallo, affianca ancora una volta Bakambu. Wan Bissaka e Masuaku gli esterni della difesa a cinque. Kayembe e Mukau a fare da diga in mezzo al campo con Moutoussamy.

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Colombia-DR Congo si gioca allo Estadio Akron di Zapopan, in Messico. Fischio d'inizio alle ore 4 italiane, con l'arbitro italiano Mariani a dirigere il match. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN con telecronaca di Orazio Accomando.