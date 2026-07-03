Formazioni Colombia-Ghana: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Colombia e Ghana si giocano l'ultimo posto disponibile negli ottavi dei Mondiali 2026. La vincente affronterà la Svizzera, che ha eliminato l'Algeria.

La Colombia ha vinto il proprio girone davanti al Portogallo con 7 punti, mentre il Ghana ne ha conquistati 4 - fermando sul pari l'Inghilterra - qualificandosi così tra le migliori terze.





Non si sono defezioni o assenze particolari da una parte e dall'altra. Colombia in formazione tipo con James Rodriguez nel tridente completato da Luis Diaz e Suarez. A centrocampo ancora Puerta con Lerma e Arias. Lucumi guida la difesa con Devinson Sanchez.

Nel Ghana chance per l'atalantino Sulemana nel trio d'attacco con l'intoccabile Semenyo e Ayew. Titolari a centrocampo Partey, Sibo e Yirenkyi. C'è Luckassen al fianco di Adjetey al centro della difesa.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 3.30 italiane per Colombia-Ghana, l'ultimo dei sedicesimi del Mondiale. La partita sarà visibile esclusivamente su DAZN con telecronaca di Edoardo Testoni.