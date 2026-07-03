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Marco Trombetta

Formazioni Colombia-Ghana: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Colombia vs Ghana
Colombia
Ghana

L'ultimo sedicesimo dei Mondiali 2026 mette di fronte la Colombia di James Rodriguez al Ghana di Semenyo. Cafeteros favoriti, ma gli africani sin qui hanno sorpreso.

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Colombia e Ghana si giocano l'ultimo posto disponibile negli ottavi dei Mondiali 2026. La vincente affronterà la Svizzera, che ha eliminato l'Algeria.

La Colombia ha vinto il proprio girone davanti al Portogallo con 7 punti, mentre il Ghana ne ha conquistati 4 - fermando sul pari l'Inghilterra - qualificandosi così tra le migliori terze.


Probabili formazioni Colombia - Ghana

4-3-3
Colombia crest
Colombia
COL
Formazione
Ghana crest
Ghana
GHA
4-1-2-3
12C. Vargas2D. Munoz23D. Sanchez17J. Mojica3J. Lucumi11J. Arias14G. Puerta16J. Lerma10J. Rodriguez7L. Diaz25L. Suarez16B. Asare4J. Adjetey23D. Luckassen26M. Senaya14G. Mensah5T. Partey3C. Yirenkyi8K. Sibo9J. Ayew11A. Semenyo22K. Sulemana
Ghana crest
Ghana
GHA
4-3-3
Colombia

Formazione titolare

Ghana

Allenatore

  • N. Lorenzo
  • C. Queiroz

Non si sono defezioni o assenze particolari da una parte e dall'altra. Colombia in formazione tipo con James Rodriguez nel tridente completato da Luis Diaz e Suarez. A centrocampo ancora Puerta con Lerma e Arias. Lucumi guida la difesa con Devinson Sanchez.

Nel Ghana chance per l'atalantino Sulemana nel trio d'attacco con l'intoccabile Semenyo e Ayew. Titolari a centrocampo Partey, Sibo e Yirenkyi. C'è Luckassen al fianco di Adjetey al centro della difesa.

Coppa del Mondo
Colombia crest
Colombia
COL
Ghana crest
Ghana
GHA

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 3.30 italiane per Colombia-Ghana, l'ultimo dei sedicesimi del Mondiale. La partita sarà visibile esclusivamente su DAZN con telecronaca di Edoardo Testoni.

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