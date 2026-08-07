Formazioni Chelsea-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il Milan prosegue la sua tourneé estiva affrontando in amichevole il Chelsea.









I Blues hanno cambiato allenatore proprio come i rossoneri affidando la panchina a Xabi Alonso e sono reduci dalle sconfitte contro Tottenham e Juventus, che confermato come serva tempo per assimilare i concetti del nuovo tecnico. Due pareggi contro Celtic e Inter invece per il Milan.

Amorim dovrebbe schierare Modric dal 1' a centrocampo, in attacco c'è attesa per vedere Gonçalo Ramos. Alle sue spalle possibile titolarità anche per Rafa Leao il cui futuro in rossonero resta in bilico. Insieme a lui probabilmente Nkunku. Rivoluzione in difesa dove Diawara dovrebbe affiancare De Winter. Nelle file del Chelsea occhi sempre puntati soprattutto su Marco Palestra. Estevao, Palmer e Neto alle spalle di Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-MILAN

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro. All. Xabi Alonso

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, De Winter, Diawara; Saelemaekers, Modric, Comotto, Estupinan; Nkunku, Leao; Ramos. All. Amorim.





DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN IN TV E DIRETTA STREAMING

Chelsea-Milan si gioca sabato 8 agosto a Giacarta con fischio d'inizio fissato alle ore 14.00 italiane. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Calcio e su DAZN, sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Sky Go e su NOW. L'amichevole dei rossoneri, infine, sarà visibile anche in differita e gratis su NOVE a partire dalle ore 21.30.











