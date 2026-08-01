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Lelio Donato

Formazioni Cardiff-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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La Roma di Gasperini torna in campo per l'amichevole contro il Cardiff, club che milita in Championship: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Nuovo test pre-campionato per la Roma di Gasperini che prosegue la preparazione in Galles.

L'avversario di giornata è il Cardiff, club locale che milita attualmente in Championship ovvero la seconda serie del calcio britannico. I giallorossi dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo della scorsa stagione: Dybala e Soulé agiranno alle spalle di Malen, Ndicka guiderà la difesa. In mezzo al campo Cristante con Wesley sulla sinistra e Rensch a destra. Castro, appena arrivato, partirà dalla panchina.

Probabile formazione Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. All. Gasperini.


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DOVE VEDERE CARDIFF-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Cardiff-Roma si gioca sabato 1 agosto con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00 italiane. L'amichevole dei giallorossi verrà trasmessa in diretta da DAZN e OneFootball. Sarà possibile però anche rivedere la partita gratis, in differita, sul canale NOVE che la trasmetterà alle ore 21.30.

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