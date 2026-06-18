Formazioni Canada-Qatar: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali e i risultati iniziano ad essere potenzialmente decisivi: il Canada a Vancouver cerca una vittoria con cui potrebbe, classifiche alla mano, ipotecare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Di fronte il Qatar, che al debutto ha fermato la Svizzera sull'1-1.

Jesse Marsch, ct canadese, potrebbe puntare su Cyle Larin come partner d'attacco di Jonathan David: la punta del Southampton, in fiducia dopo la rete siglata contro la Bosnia, potrebbe scalzare Oluwaseyi nell'undici titolare.

Nel Qatar due le possibili novità: ballottaggio aperto tra Elamin e Ahmed sulla corsia sinistra e tra Madibo e Fathi a centrocampo.

DOVE VEDERE CANADA-QATAR IN TV E IN STREAMING

Canada-Qatar sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: fischio d'inizio a mezzanotte, telecronaca affidata a Alessandro Iori.