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Formazioni Canada-Qatar: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Canada vs Qatar
Canada
Qatar

A Vancouver la Nazionale allenata da Marsch cerca un successo per ipotecare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Il partner d'attacco di Jonathan David potrebbe essere Larin, in fiducia dopo il goal alla Bosnia.

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Probabili formazioni Canada - Qatar

4-4-2
Canada crest
Canada
CAN
Formazione
Qatar crest
Qatar
QAT
4-3-3
16M. Crepeau13D. Cornelius22R. Laryea4L. De Fougerolles2A. Johnston17T. Buchanan8I. Kone7S. Eustaquio20A. Ahmed9C. Larin10J. David1M. Abunada16B. Khoukhi2P. Miguel13A. Al Oui14H. Elamin5J. Gaber4I. Laye20A. Fathi11A. Afif15Y. Abdurisag8Edmilson Junior
Qatar crest
Qatar
QAT
4-4-2
Canada

Formazione titolare

Qatar

Allenatore

  • J. Marsch
  • J. Lopetegui

Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali e i risultati iniziano ad essere potenzialmente decisivi: il Canada a Vancouver cerca una vittoria con cui potrebbe, classifiche alla mano, ipotecare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Di fronte il Qatar, che al debutto ha fermato la Svizzera sull'1-1.

Jesse Marsch, ct canadese, potrebbe puntare su Cyle Larin come partner d'attacco di Jonathan David: la punta del Southampton, in fiducia dopo la rete siglata contro la Bosnia, potrebbe scalzare Oluwaseyi nell'undici titolare.

Nel Qatar due le possibili novità: ballottaggio aperto tra Elamin e Ahmed sulla corsia sinistra e tra Madibo e Fathi a centrocampo.

DOVE VEDERE CANADA-QATAR IN TV E IN STREAMING

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Canada crest
Canada
CAN
Qatar crest
Qatar
QAT

Canada-Qatar sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: fischio d'inizio a mezzanotte, telecronaca affidata a Alessandro Iori.

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