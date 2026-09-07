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Serie A
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Formazioni Cagliari-Lecce: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Cagliari vs Lecce
Cagliari
Lecce

Il primo dei due posticipi della terza giornata di Serie A vede Cagliari e Lecce sfidarsi alla Unipol Domus (fischio d'inizio alle ore 18:30): le ultime sulle formazioni e la programmazione tv.

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Probabili formazioni Cagliari - Lecce

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formazione
Lecce crest
Lecce
LEC
4-3-3
1E. Caprile15J. Rodriguez33A. Obert14A. Deiola2Ze Pedro4A. Romano8M. Adopo6H. Winks10J. Fazzini70D. Maldini31P. Mendy30W. Falcone44Gabriel17D. Veiga25A. Gallo4K. Gaspar79O. Ngom20I. Ilic29L. Coulibaly50S. Pierotti9N. Stulic99J. Monteiro
Lecce crest
Lecce
LEC
4-3-2-1
Cagliari

Formazione titolare

Lecce

Allenatore

  • F. Pisacane
  • E. Di Francesco

Cagliari-Lecce è il primo dei due posticipi che chiuderanno la terza giornata di Serie A.

Alla Unipol Domus si sfidano due squadre che hanno iniziato il campionato praticamente con lo stesso ritmo: una vittoria e una sconfitta per entrambe nei primi due turni.

Pisacane, dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, sembra orientato a tornare alla difesa a 4, confermando il giovane Mendy davanti, con Maldini e Fazzini a sostegno.

Nel Lecce attesa per il debutto di Joel Monteiro e per la prima da titolare di Ivan Ilic: davanti ci sarà Stulic, vista l'indisponibilità di Geubbels.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane

LECCE (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: telecronaca affidata a Alessandro Iori, con commento tecnico di Alessandro Budel.

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