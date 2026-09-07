Formazioni Cagliari-Lecce: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Cagliari - Lecce
Cagliari-Lecce è il primo dei due posticipi che chiuderanno la terza giornata di Serie A.
Alla Unipol Domus si sfidano due squadre che hanno iniziato il campionato praticamente con lo stesso ritmo: una vittoria e una sconfitta per entrambe nei primi due turni.
Pisacane, dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, sembra orientato a tornare alla difesa a 4, confermando il giovane Mendy davanti, con Maldini e Fazzini a sostegno.
Nel Lecce attesa per il debutto di Joel Monteiro e per la prima da titolare di Ivan Ilic: davanti ci sarà Stulic, vista l'indisponibilità di Geubbels.
PROBABILI FORMAZIONI
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane
LECCE (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING
Cagliari-Lecce sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: telecronaca affidata a Alessandro Iori, con commento tecnico di Alessandro Budel.