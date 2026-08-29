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Stefano Silvestri

Formazioni Cagliari-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Cagliari vs Inter
Cagliari
Inter

L'Inter campione d'Italia va sul campo del Cagliari, che come i nerazzurri ha conquistato i tre punti alla prima giornata: le scelte di formazione di Pisacane e Chivu.

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Probabili formazioni Cagliari - Inter

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1E. Caprile15J. Rodriguez2Ze Pedro33A. Obert14A. Deiola6H. Winks8M. Adopo70D. Maldini10J. Fazzini4A. Romano31P. Mendy1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck20H. Calhanoglu32F. Dimarco23N. Barella17A. Diouf7P. Zielinski94F. Esposito10L. Martinez
Inter crest
Inter
INT
4-3-2-1
Cagliari

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • F. Pisacane
  • C. Chivu

L'esordio è andato via liscio, specialmente nel secondo tempo. E ora l'Inter non vuole fermarsi nemmeno a Cagliari, contro un'altra formazione che, come il Monza, lotterà presumibilmente per salvarsi.

Attenzione, però: anche i sardi, così come i nerazzurri, hanno conquistato i tre punti all'esordio. Lo hanno fatto in casa del Parma, imponendosi per 1-0 nel finale grazie a una botta da lontano del giovane Romano.

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, non dovrebbe cambiare molto rispetto all'undici dell'esordio: confermato Mendy in attacco, sostenuto da Adopo e Maldini, così come lo stesso Romano e Winks in mezzo al campo. Mina spera però di far parte dell'undici di partenza, così come Kevin Carlos.

Conferme anche per Chivu, che ridà una maglia da titolare ai vari Stones, Diouf (da esterno destro) e Zielinski. Mkhitaryan torna dalla squalifica, ma si accomoda in panchina così come Thuram, con Esposito nuovamente titolare al fianco di Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Maldini, Adopo; Mendy. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Cagliari-Inter si giocherà alla Unipol Domus alle 20.45 di domenica 30 agosto e sarà visibile sia su DAZN che su Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in streaming su una tv o un qualsiasi dispositivo mobile, nel secondo caso sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming la gara sarà visibile anche su NOW, così come su SkyGo, in quest'ultimo caso per i clienti Sky.


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