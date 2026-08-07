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Lelio Donato

Formazioni Brighton-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Altro test per la Roma che affronta in amichevole il Brighton: le ultime sulle formazioni delle due squadre e le info su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Nuovo esame di inglese per la Roma di Gasperini, che affronta in amichevole il Brighton.



I giallorossi, dopo la pesante sconfitta subita contro il Cardiff per 4-1, hanno battuto Newport County con lo stesso risultato. L'avversario però stavolta è sicuramente di un livello superiore. Il Brighton infatti ha chiuso l'ultima Premier League all'ottavo posto.

Gasperini stavolta dovrebbe schierare titolare in attacco Malen con Dybala e Soulé subito dietro. Tutto confermato invece negli altri reparti con Ndicka a guidare la difesa e Cristante in mezzo al campo. Il Brighton si schiererà con un 4-3-3 in cui Minteh, Kostoulas e Gomez comporanno il tridente.

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LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRIGHTON-ROMA

Brighton (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Simmonds, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood, Gross; Minteh, Kostoulas, Gomez. All. Hurzeler.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.


DOVE VEDERE BRIGHTON-ROMA IN TV E STREAMING

Brighton-Roma si gioca sabato 8 agosto con fischio d'inizio alle ore 16.00 italiane. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Non sarà dunque possibile vedere l'amichevole dei giallorossi gratis.

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