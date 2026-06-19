Formazioni Brasile-Haiti: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Il Brasile torna in campo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno per la seconda giornata del Girone C dei Mondiali 2026, l'avversario dei verdeoro è Haiti che ha perso al debutto contro la Scozia. I verdeoro invece non sono andati oltre un deludente 1-1 contro il Marocco dunque cercano ancora la prima vittoria nella competizione.

Ancelotti potrebbe apportare alcune importanti modifiche all'undici titolare con l'inserimento di un attaccante in più e la possibile esclusione di Casemiro. Danilo, ex Juventus, dovrebbe partire dal 1' come terzino destro. Non ci sarà sicuramente invece Neymar che non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio e potrebbe rientrare solo per l'ultima gara del girone.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Brasile-Haiti, gara valida per la seconda giornata del Girone C dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno al Lincoln Financial Field di Philadelphia con fischio d'inizio alle ore 02.30 italiane. La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Brasile-Haiti sulla Rai.