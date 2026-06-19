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Lelio Donato

Formazioni Brasile-Haiti: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Brasile vs Haiti
Brasile
Haiti

Il Brasile cerca la prima vittoria ai Mondiali nella seconda giornata del Girone C contro Haiti dopo il deludente pareggio al debutto: le ultime sulle scelte di Ancelotti che non avrà ancora a disposizione Neymar.

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Probabili formazioni Brasile - Haiti

4-2-3-1
Brasile crest
Brasile
BRA
Formazione
Haiti crest
Haiti
HAI
4-4-2
1A. Becker16D. Santos4Marquinhos13Danilo3Gabriel5Casemiro8B. Guimaraes11Raphinha20L. Paqueta7Vinicius Junior9M. Cunha1J. Placide8M. Experience5H. Delcroix4R. Ade2C. Arcus15R. Providence10J. Bellegarde21J. Casimir17D. Jean Jacques20F. Pierrot18W. Isidor
Haiti crest
Haiti
HAI
4-2-3-1
Brasile

Formazione titolare

Haiti

Allenatore

  • C. Ancelotti
  • S. Migne

Infortuni e squalifiche

    Il Brasile torna in campo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno per la seconda giornata del Girone C dei Mondiali 2026, l'avversario dei verdeoro è Haiti che ha perso al debutto contro la Scozia. I verdeoro invece non sono andati oltre un deludente 1-1 contro il Marocco dunque cercano ancora la prima vittoria nella competizione.

    Ancelotti potrebbe apportare alcune importanti modifiche all'undici titolare con l'inserimento di un attaccante in più e la possibile esclusione di Casemiro. Danilo, ex Juventus, dovrebbe partire dal 1' come terzino destro. Non ci sarà sicuramente invece Neymar che non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio e potrebbe rientrare solo per l'ultima gara del girone.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Brasile-Haiti, gara valida per la seconda giornata del Girone C dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno al Lincoln Financial Field di Philadelphia con fischio d'inizio alle ore 02.30 italiane. La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Brasile-Haiti sulla Rai.

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