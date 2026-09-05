Formazioni Bologna-Sassuolo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La terza giornata di Serie A offre il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo.

I padroni di casa sono ancora fermi a quota zero punti dopo le due sconfitte contro Lazio e Atalanta, arrivate peraltro senza segnare goal. Tre punti invece per gli ospiti che hanno perso la prima a Bergamo, ma poi hanno battuto il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

Tedesco preferisce ancora Piccoli in attacco con Dovbyk che parte dalla panchina, Bernardeschi e Cambiaghi completano il tridente. Holm titolare sulla destra, Odgaard confermato a centrocampo.

Aquilani rilancia Berardi, ormai completamente recuperato, nel tridente con Bowie e Laurientè. A centrocampo titolare Adzic con Matic e Bakola.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani

DOVE VEDERE BOLOGNA-SASSUOLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Bologna-Sassuolo, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Dall'Ara' domenica 6 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La partita sarà visibile su DAZN ma verrà trasmessa in co-esclusiva anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Inoltre sarà possibile vedere Bologna-Sassuolo in diretta streaming su NOW.