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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Bologna-Sassuolo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Bologna vs Sassuolo
Bologna
Sassuolo

Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo per la terza giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Tedesco e Aquilani, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La terza giornata di Serie A offre il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo.

Probabili formazioni Bologna - Sassuolo

4-2-3-1
Bologna crest
Bologna
BOL
Formazione
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
1L. Skorupski33J. Miranda2E. Holm14T. Heggem5E. Helland19L. Ferguson4T. Pobega28N. Cambiaghi21J. Odgaard10F. Bernardeschi91R. Piccoli49A. Muric16F. Leysen46S. Cinquegrano3J. Doig21J. Idzes17V. Adzic18N. Matic50D. Bakola10D. Berardi45A. Lauriente9K. Bowie
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-2-3-1
Bologna

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • D. Tedesco
  • A. Aquilani

I padroni di casa sono ancora fermi a quota zero punti dopo le due sconfitte contro Lazio e Atalanta, arrivate peraltro senza segnare goal. Tre punti invece per gli ospiti che hanno perso la prima a Bergamo, ma poi hanno battuto il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

Tedesco preferisce ancora Piccoli in attacco con Dovbyk che parte dalla panchina, Bernardeschi e Cambiaghi completano il tridente. Holm titolare sulla destra, Odgaard confermato a centrocampo.

Aquilani rilancia Berardi, ormai completamente recuperato, nel tridente con Bowie e Laurientè. A centrocampo titolare Adzic con Matic e Bakola.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani

DOVE VEDERE BOLOGNA-SASSUOLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Bologna-Sassuolo, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Dall'Ara' domenica 6 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La partita sarà visibile su DAZN ma verrà trasmessa in co-esclusiva anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Inoltre sarà possibile vedere Bologna-Sassuolo in diretta streaming su NOW.

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