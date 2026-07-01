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Marco Trombetta

Formazioni Belgio-Senegal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Belgio vs Senegal
Belgio
Senegal

Belgio-Senegal si preannuncia come uno dei sedicesimi più equilibrati dei Mondiali 2026: Lukaku a caccia del riscatto contro Mané.

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La sfida tra Belgio e Senegal è una delle più attese dei sedicesimi. De Bruyne e Lukaku sono all'ultima grande chiamata per un Mondiale da protagonisti, Mané punta a fare ancora una volta la storia col suo Senegal.

Il Belgio ha conquistato il primo posto nel suo girone, ma con soli 5 punti. Il Senegal si è invece qualificato tra le migliori terze, grazie all'unica larga vittoria conquistata nell'ultima gara contro l'Iraq.


Probabili formazioni Belgio - Senegal

4-2-3-1
Belgio crest
Belgio
BEL
Formazione
Senegal crest
Senegal
SEN
4-3-3
1T. Courtois5M. De Cuyper3A. Theate21T. Castagne4B. Mechele7K. De Bruyne11J. Doku10L. Trossard8Y. Tielemans24A. Onana9R. Lukaku23M. Diaw4A. Seck15K. Diatta19M. Niakhate14I. Jakobs5I. Gueye26P. Gueye21H. Diarra13I. Ndiaye10S. Mane18I. Sarr
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
Belgio

Formazione titolare

Senegal

Allenatore

  • R. Garcia
  • P. Thiaw

Infortuni e squalifiche

    Rudi Garcia conferma la stessa formazione che ha travolto la Nuova Zelanda. De Ketelaere ancora preferito a Lukaku nel ruolo di punta, ma Big Rom è pronto a dare il suo contributo dalla panchina come fatto nell'ultima partita con un goal e un assist.

    Il Senegal deve invece fare a meno del portiere titolare Mendy, al suo posto gioca Diaw. Koulibaly ancora in panchina a favore di Seck, nel tridente offensivo spazio a Ndiaye con Sarr e Mané.

    Coppa del Mondo
    Belgio crest
    Belgio
    BEL
    Senegal crest
    Senegal
    SEN

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Belgio-Senegal sarà visibile su DAZN e in chiaro su Rai 1 con fischio d'inizio alle ore 22. Disponibile anche la visione in streaming su Rai Play.

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