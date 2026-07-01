Formazioni Belgio-Senegal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Belgio e Senegal è una delle più attese dei sedicesimi. De Bruyne e Lukaku sono all'ultima grande chiamata per un Mondiale da protagonisti, Mané punta a fare ancora una volta la storia col suo Senegal.

Il Belgio ha conquistato il primo posto nel suo girone, ma con soli 5 punti. Il Senegal si è invece qualificato tra le migliori terze, grazie all'unica larga vittoria conquistata nell'ultima gara contro l'Iraq.





Rudi Garcia conferma la stessa formazione che ha travolto la Nuova Zelanda. De Ketelaere ancora preferito a Lukaku nel ruolo di punta, ma Big Rom è pronto a dare il suo contributo dalla panchina come fatto nell'ultima partita con un goal e un assist.

Il Senegal deve invece fare a meno del portiere titolare Mendy, al suo posto gioca Diaw. Koulibaly ancora in panchina a favore di Seck, nel tridente offensivo spazio a Ndiaye con Sarr e Mané.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Belgio-Senegal sarà visibile su DAZN e in chiaro su Rai 1 con fischio d'inizio alle ore 22. Disponibile anche la visione in streaming su Rai Play.