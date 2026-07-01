Formazioni Belgio-Senegal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Belgio e Senegal è una delle più attese dei sedicesimi. De Bruyne e Lukaku sono all'ultima grande chiamata per un Mondiale da protagonisti, Mané punta a fare ancora una volta la storia col suo Senegal.
Il Belgio ha conquistato il primo posto nel suo girone, ma con soli 5 punti. Il Senegal si è invece qualificato tra le migliori terze, grazie all'unica larga vittoria conquistata nell'ultima gara contro l'Iraq.
Probabili formazioni Belgio - Senegal
Formazione titolare
Allenatore
- R. Garcia
- P. Thiaw
Infortuni e squalifiche
Rudi Garcia conferma la stessa formazione che ha travolto la Nuova Zelanda. De Ketelaere ancora preferito a Lukaku nel ruolo di punta, ma Big Rom è pronto a dare il suo contributo dalla panchina come fatto nell'ultima partita con un goal e un assist.
Il Senegal deve invece fare a meno del portiere titolare Mendy, al suo posto gioca Diaw. Koulibaly ancora in panchina a favore di Seck, nel tridente offensivo spazio a Ndiaye con Sarr e Mané.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Belgio-Senegal sarà visibile su DAZN e in chiaro su Rai 1 con fischio d'inizio alle ore 22. Disponibile anche la visione in streaming su Rai Play.