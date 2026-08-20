Formazioni Atalanta-Hapoel Tel Aviv: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta scende in campo nell'andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv.
Probabili formazioni Atalanta - Hapoel Tel Aviv
Allenatore
- M. Sarri
Per la squadra di Maurizio Sarri si tratta della prima gara ufficiale in attesa del debutto in campionato, previsto per domenica sera quando a Bergamo arriverà il Sassuolo. Il club israeliano invece ha superato già due turni contro Ludogorets e GKS Katowice dunque potrebbe arrivare alla sfida con una condizione fisica migliore.
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-HAPOEL TEL AVIV
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Sarri
HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Toriel, Alkoukin, Altman; Boateng. All. Barda.
Sarri deve rinunciare ad alcune pedine fondamentali tra cui De Ketelaere, in attacco Scamacca viene preferito a Krstovic: accanto a lui nel tridente Raspadori da una parte e Zalewski dall'altra. Ederson giocherà mezzala con Gaetano in regia.
DOVE VEDERE ATALANTA-HAPOEL TEL AVIV IN DIRETTA TV E STREAMING
Atalanta-Hapoel Tel Aviv, gara valida per l'andata dei playoff di Conference League, si gioca giovedì 20 agosto con fischio d'inizio alle ore 20.30 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. La partita verrà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Calcio, ma sarà disponibile anche in chiaro su Tv8. Inoltre sarà possibile vedere Atalanta-Hapoel in diretta streaming con Sky Go e su NOW.