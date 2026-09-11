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Lelio Donato

Formazioni Atalanta-Cagliari: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Atalanta vs Cagliari
Atalanta
Cagliari

L'anticipo del sabato sera per la quarta giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Cagliari: le ultime sulle formazioni di Sarri e Pisacane, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Il sabato della quarta giornata di Serie A si chiude a Bergamo, dove l'Atalanta ospita il Cagliari nell'anticipo serale.

Probabili formazioni Atalanta - Cagliari

4-3-3
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
M. CarnesecchiM. CarnesecchiL. BernasconiL. BernasconiD. ZappacostaD. ZappacostaG. ScalviniG. ScalviniO. KossounouO. KossounouEdersonEdersonF. KessieF. KessieL. SamardzicL. SamardzicE. ElmasE. ElmasG. ScamaccaG. ScamaccaC. De KetelaereC. De KetelaereE. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezA. DeiolaA. DeiolaA. ObertA. ObertZe PedroZe PedroH. WinksH. WinksD. MaldiniD. MaldiniJ. FazziniJ. FazziniM. AdopoM. AdopoA. RomanoA. RomanoP. MendyP. Mendy
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-3
Atalanta

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • M. Sarri
  • F. Pisacane

La squadra allenata da Maurizio Sarri è reduce dalla beffa contro la Roma, che ha sconfitto la Dea in pieno recupero frenando la sua corsa dopo due vittorie di fila.

Sono sei anche i punti conquistati fin qui dalla formazione sarda che ha perso solo una volta, di misura, contro l'Inter campione d'Italia in carica.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI

Sarri potrebbe lanciare Kessié titolare a centrocampo dove prenderebbe il posto di Gaetano. Qualche dubbio anche davanti dove Rowe scalpita ma si gioca una maglia con Elmas e Raspadori, mentre Krstovic è favorito su Scamacca.

Pisacane ha recuperato Mina ma il colombiano potrebbe partire dalla panchina, tutto confermato invece sia a centrocampo che in attacco dove trovano ancora spazio Romano (nel mirino di Roberto Mancini in Nazionale) e Mendy. Alle spalle dell'unica punta giocano Maldini e Fazzini.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane

DOVE VEDERE ATALANTA-CAGLIARI IN DIRETTA TV E STREAMING

Atalanta-Cagliari si gioca sabato 12 settembre a Bergamo con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45, la partita è valida come anticipo della quarta giornata di Serie A. E verrà trasmessa in co-esclusiva. La gara sarà visibile come sempre su DAZN ma sarà possibile vederla anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4K. Atalanta-Cagliari inoltre è disponibile in diretta streaming su NOW.

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