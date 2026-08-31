Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoBologna
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Stefano Silvestri

Formazioni Atalanta-Bologna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Atalanta vs Bologna
Atalanta
Bologna

Atalanta e Bologna chiudono il lunedì di Serie A con l'ultimo posticipo della seconda giornata: le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Domenico Tedesco.

Pubblicità


Probabili formazioni Atalanta - Bologna

4-3-3
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
29M. Carnesecchi77D. Zappacosta3O. Kossounou47L. Bernasconi42G. Scalvini8M. Pasalic70G. Gaetano13Ederson18G. Raspadori17C. De Ketelaere9G. Scamacca1L. Skorupski33J. Miranda2E. Holm14T. Heggem5E. Helland7R. Orsolini10F. Bernardeschi6N. Moro19L. Ferguson28N. Cambiaghi91R. Piccoli
Bologna crest
Bologna
BOL
4-3-3
Atalanta

Formazione titolare

Bologna

Allenatore

  • M. Sarri
  • D. Tedesco

Il lunedì di Serie A si chiude con Atalanta-Bologna: l'ultimo posticipo, in programma a Bergamo alle 20.45 dopo Lecce-Roma, scriverà la parola fine alla seconda giornata di campionato.

All'esordio, le due formazioni hanno avuto un rendimento opposto: l'Atalanta ha vinto in casa contro il Sassuolo, mentre il Bologna si è fatto battere sempre davanti ai propri tifosi dalla Lazio.

Maurizio Sarri conferma il classico 4-3-3, ritrova De Ketelaere dal primo minuto e si tiene i soliti ballottaggi: Scamacca più di Krstovic, Raspadori più di Zalewski, Pasalic più di Samardzic. Ancora out Kristensen. Non convocato il nuovo acquisto Kessié, che sarà a disposizione dalla prossima partita.

Bologna con Bernardeschi titolare tra le linee, assieme a Orsolini e a Cambiaghi, e Rowe non convocato: l'inglese sta per passare proprio all'Atalanta. In difesa secondo esordio in rossoblù per la vecchia conoscenza Theate, mentre Holm è favorito su Zortea e Piccoli su Dovbyk. Titolare anche Moro.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BOLOGNA

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kossounou, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky, sempre tramite abbonamento: nel primo caso in streaming scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, nel secondo caso attraverso i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sempre in streaming ci sono anche le opzioni NOW (di nuovo tramite abbonamento) e SkyGo (per i clienti Sky).

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google