Formazioni Atalanta-Athletic Bilbao: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Prima uscita davanti ai propri tifosi per l'Atalanta, che alla New Balance Arena affronta gli spagnoli dell'Athletic Bilbao nella edizione numero 27 del Trofeo Bortolotti.

Lo scorso anno il trofeo è stato vinto dalla Juventus, che a Bergamo ha avuto la meglio per 2-1 sulla Dea. Per Sarri un test importante in vista dell'inizio delle gare ufficiali per rodare gli ultimi meccanismi del suo 4-3-3, una vera svolta per l'Atalanta dopo gli ultimi anni di stampo 'gasperiniano'.

Senza De Ketelaere e Ahanor, c'è spazio per Bernasconi sulla fascia sinistra difensiva e Zalewski nel tridente con Scamacca e Raspadori. C'è Samardzic mezz'ala con Gaetano play ed Ederson dall'altra parte.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-ATHLETIC BILBAO

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Raspadori, Scamacca, Zalewski. All. Sarri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Rincon, Yeray Alvarez, Paredes, Berchiche; Canales, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Navarro; Maroan. All. Terzic

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle 20.45 per Atalanta-Athletic Bilbao, visibile in tv su Sky Sport e in chiaro su TV8. La partita sarà poi anche trasmessa in streaming su Sky Go e NOW.