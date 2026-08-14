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Marco Trombetta

Formazioni Atalanta-Athletic Bilbao: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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L'Atalanta sfida l'Athletic Bilbao nella 27a edizione del Trofeo Bortolotti alla New Balance Arena. Le formazioni e dove vedere la partita.

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Prima uscita davanti ai propri tifosi per l'Atalanta, che alla New Balance Arena affronta gli spagnoli dell'Athletic Bilbao nella edizione numero 27 del Trofeo Bortolotti.

Lo scorso anno il trofeo è stato vinto dalla Juventus, che a Bergamo ha avuto la meglio per 2-1 sulla Dea. Per Sarri un test importante in vista dell'inizio delle gare ufficiali per rodare gli ultimi meccanismi del suo 4-3-3, una vera svolta per l'Atalanta dopo gli ultimi anni di stampo 'gasperiniano'.

Senza De Ketelaere e Ahanor, c'è spazio per Bernasconi sulla fascia sinistra difensiva e Zalewski nel tridente con Scamacca e Raspadori. C'è Samardzic mezz'ala con Gaetano play ed Ederson dall'altra parte.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-ATHLETIC BILBAO

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Raspadori, Scamacca, Zalewski. All. Sarri

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ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Rincon, Yeray Alvarez, Paredes, Berchiche; Canales, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Navarro; Maroan. All. Terzic

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle 20.45 per Atalanta-Athletic Bilbao, visibile in tv su Sky Sport e in chiaro su TV8. La partita sarà poi anche trasmessa in streaming su Sky Go e NOW.

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