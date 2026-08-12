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Marco Trombetta

Formazioni Arsenal-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Arsenal vs Como
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Amichevole di lusso per il Como che sfida l'Arsenal all'Emirates. Un ritorno al passato per Cesc Fabregas, idolo della tifoseria dei Gunners.

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Test match di altissimo livello per il Como che scende in campo all'Emirates Stadium per affrontare l'Arsenal.

Per Fabregas non può essere una partita come tutte le altre, lui che all'Arsenal ha vissuto gli anni migliori della sua carriera.

Il Como è ancora imbattuto nei 90 minuti in questo pre-campionato, mentre l'Arsenal è reduce dalla sconfitta contro il Borussia Dortmund.

Fabregas dovrebbe andare con l'undici pressocché titolare: in difesa spazio a Cuenca, davanti ancora Liberali sulla trequarti con Caqueret e Diao alle spalle di Douvikas.

Nell'Arsenal dovrebbe trovare ancora spazio Gabriel Jesus nel tridente, nonostante le voci che lo danno in partenza con il Napoli in prima linea.

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PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-COMO

ARSENAL (4-3-3): Kepa; Mosquera, Salmon, Hincapié, Calafiori; Nwaneri, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, G. Jesus, Tzolis. Allenatore: Arteta.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Cuenca, Kaiki; Perrone, Lahdo; Diao, Liberali, Caqueret; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Arsenal-Como inizierà alle 20.30 e sarà visibile gratuitamente in chiaro in tv su Sportitalia. Possibile anche la visione in diretta streaming su Como TV, tramite l'app dedicata.


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