Formazioni Argentina-Algeria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





L'Argentina campione del mondo in carica debutta ai Mondiali 2026 per la prima giornata del Girone J contro l'Algeria. La gara si gioca nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno al Kansas City Stadium.

A guidare l'Albiceleste è ancora Lionel Messi che a 38 anni gioca il suo sesto Mondiale e cerca il bis dopo il trionfo del 2022 in Qatar. Al debutto in attacco con la Pulce dovrebbe giocare Lautaro Martinez, in vantaggio su Julian Alvarez che non è al meglio. Recuperato il Dibu Martinez, obiettivo di mercato della Juventus, che sarà regolarmente tra i pali. Il portiere dell'Algeria è invece Luca Zidane, figlio di Zizou. In panchina c'è Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio.





DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Argentina-Algeria, gara valida per la prima giornata del Girone J dei Mondiali 2026, si gioca mercoledì 17 giugno con fischio d'inizio fissato alle ore 03.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Argentina-Algeria sulla Rai.