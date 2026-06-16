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Lelio Donato

Formazioni Argentina-Algeria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria

I campioni in carica dell'Argentina debuttano ai Mondiali contro l'Algeria nella prima giornata del Girone J: Lautaro Martinez favorito su Julian Alvarez, il figlio di Zidane tra i pali per Petkovic.

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Probabili formazioni Argentina - Algeria

4-3-3
Argentina crest
Argentina
ARG
Formazione
Algeria crest
Algeria
ALG
3-4-2-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero25F. Medina19N. Otamendi7R. De Paul24E. Fernandez20A. Mac Allister10L. Messi16T. Almada22L. Martinez23L. Zidane21R. Bensebaini5Z. Belaid2A. Mandi17R. Belghali11A. Hadj Moussa15R. Ait Nouri22I. Maza19N. Bentaleb14H. Boudaoui9A. Gouiri
Algeria crest
Algeria
ALG
4-3-3
Argentina

Formazione titolare

Algeria

Allenatore

  • L. Scaloni
  • V. Petkovic

L'Argentina campione del mondo in carica debutta ai Mondiali 2026 per la prima giornata del Girone J contro l'Algeria. La gara si gioca nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno al Kansas City Stadium.

A guidare l'Albiceleste è ancora Lionel Messi che a 38 anni gioca il suo sesto Mondiale e cerca il bis dopo il trionfo del 2022 in Qatar. Al debutto in attacco con la Pulce dovrebbe giocare Lautaro Martinez, in vantaggio su Julian Alvarez che non è al meglio. Recuperato il Dibu Martinez, obiettivo di mercato della Juventus, che sarà regolarmente tra i pali. Il portiere dell'Algeria è invece Luca Zidane, figlio di Zizou. In panchina c'è Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio.


DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

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Algeria
ALG

Argentina-Algeria, gara valida per la prima giornata del Girone J dei Mondiali 2026, si gioca mercoledì 17 giugno con fischio d'inizio fissato alle ore 03.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Argentina-Algeria sulla Rai.

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