Fonseca-Roma ad un passo, ma con il pagamento della clausola: 3 milioni

Lo Shakhtar libererà Fonseca solo in seguito al pagamento della clausola: invece di 5 milioni, richiesta ucraina scesa a tre.

Fallito l'assalto a Conte, che ha deciso di firmare con l' , impossibile Sarri, tra e , sfumati Mihajlovic e De Zerbi, a meno di grosse sorprese dell'ultimo secondo il nuovo allenatore dellaper la prossima stagione sarà

Il tecnico portoghese, attualmente allo con cui ha dominato il campionato ucraino, ha già raggiunto un accordo con la Roma per il prossimo triennio, ma prima della sua partenza la società giallorossa dovrà mettere mano al portafoglio per poterlo liberare dal contratto con il team di Donetsk.

Lo Shakhtar, nonostante come evidenzia Sky Sport esistesse la possibilità di andar via senza pagare clausole in caso di offerta importante dall'estero, ha chiesto alla Roma di pagare una cifra per lasciar andar via Fonseca, sotto contratto con il club fino al 2020.

Inizialmente di 5 milioni, la clausola per l'addio di Fonseca è scesa a 3, con lo Shakhtar disposto allo sconto per chiudere così la questione con una via di mezzo. Del resto l'allenatore lusitano è reduce da tre campionati consecutivi vinti e il team ucraino vuole incassare qualcosa dalla sua partenza.

La Roma si è invaghita di Fonseca nella scorsa stagione, dopo aver affrontato i giallorossi negli ottavi di : solo grazie alla regola dei goal in trasferta lo Shakhtar venne eliminato, lasciando alla squadra di Di Francesco la possibilità di fare la storia all'Olimpico contro il .

Sempre nella scorsa stagione, Fonseca aveva eliminato il dai gironi di Champions League. Insomma, ha già affrontato due squadre italiane negli ultimi tempi ed ora si appresta ad allenarne una. Prima però c'è la questione economica da affrontare, così da sedersi sulla panchina appena liberata da Ranieri .