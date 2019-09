Fiorentina, Ribery si racconta: "Ho sofferto per la cicatrice, ma fa parte di me"

Sul terreno di gioco incanta ancora con giocate di classe, ma la vita di Franck Ribery non è stata sempre in discesa. Il campione francese della ha parlato del suo passato, in particolare di quel maledetto incidente stradale che sin da bambino lo ha costretto a portare sul volto quella famosa cicatrice.

Ai microfoni di 'Canal Plus', l'ex ha raccontato l'incidente che lo ha segnato all'età di 2 anni:

Ribery era costretto a convivere con il continuo giudizio di tutti per il suo aspetto:

Una cicatrice che ormai fa parte del personaggio Ribery, il giocatore ha infatti svelato di non volerla cancellare:

"Quello che sono oggi lo devo a quel momento. A quell’incidente. Non fosse stato per lui, non avrei il carattere che ho ora. Mi ha dato forza, mi ha insegnato a reagire e ad affrontare le situazioni più dure della mia vita e di questo ne vado fierissimo. Non mi sottoporrò mai alla chirurgia estetica e sapete perché? Perché questa ferita fa parte di me. Mi ha forgiato e reso un uomo migliore e non intendo per nessun motivo al mondo cancellarla".