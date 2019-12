Fiorentina, Ribery ancora a parte: più complicato il recupero per l'Inter

Sembrano diminuire le possibilità di vedere Ribery in campo contro l’Inter. Antognoni: “C’è ottimismo per Pezzella, meno per lui”.

E’ una sfida molto importante quella che attende la . La compagine gigliata, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, domenica sera affronterà la capolista con l’obiettivo di ottenere quel risultato che possa consentirle di invertire la rotta.

Gli uomini di Montella (il tecnico potrebbe essere di fronte ad un bivio decisivo per la sua permanenza sulla panchina viola), hanno bisogno di punti per allontanare le zone roventi di classifica ma, con ogni probabilità, dovranno cercare di coglierli senza il loro uomo di punta Franck Ribery.

L’asso francese, che a fine novembre ha riportato, nel corso di una sfida con il , ‘una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra’, nella giornata di giovedì non si è allenato con i compagni.

La sensazione, fino a poche ore fa, era quella che l’ex potesse provare a forzare i tempi e rientrare in gruppo in anticipo rispetto alle previsioni, in realtà però ha continuato a lavorare a parte e a sottoporsi alle terapie del caso.

Un suo recupero per la sfida con i meneghini non è ancora totalmente da escludere, ma al momento appare decisamente lontano. Giancarlo Antognoni intanto, a margine dell’evento ‘Comunicatore Toscano 2019’, ha fatto il punto della situazione.