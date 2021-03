Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolare, gioca Brahim, sorpresa Eysseric

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: Prandelli sceglie a sorpresa Eysseric, da decifrare l'assetto tattico. Pioli con Brahim Diaz dal 1'.

Ultima chiamata in chiave Scudetto per il Milan di Pioli, impegnato sul campo della Fiorentina. I rossoneri ritrovano in attacco Zlatan Ibrahimovic, schierato dal primo minuto dopo lo spezzone di gara contro il Manchester United in Europa League.

Milan che si schiera a Firenze con il classico 4-2-3-1, con la novità Brahim Diaz sulla trequarti: lo spagnolo, preferito a Hauge e Krunic, si posizionerà sulla sinistra, con Calhanoglu al centro e Saelemaekers a destra. In mediana torna Tonali al fianco di Kessié, con Meité in panchina. In difesa, viste le assenze di Calabria e Romagnoli, Pioli sceglie Dalot sulla destra (preferito a Kalulu) e si affida alla coppia Tomori-Kjaer.

Fiorentina invece da decifrare tatticamente visto che Prandelli si gioca a sorpresa la carta Eysseric, che potrebbe agire a sinistra in caso di 3-5-2 oppure sulla destra qualora il tecnico dovesse optare per un 4-4-2. Davanti occhi puntati su Dusan Vlahovic, in grande spolvero, il cui nome è stato accostato al Milan in chiave mercato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-MILAN

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Eysseric, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Vlahovic, Ribery.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.