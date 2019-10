Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: Ribery e Correa titolari

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio: Castrovilli e Pulgar dal 1' per i viola, biancocelesti con Lazzari e Patric.

Le formazioni ufficiali di

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Si chiude a Firenze il nono turno di . Fiorentina e Lazio si affrontano per provare a sfruttare il pari del e avvicinarlo in classifica: entrambe vogliono rispondere al successo della e allo stesso punto allontanare un'altra big come il , in seria difficoltà.

Confermata la Fiorentina con il suo 3-5-2 in cui Chiesa e Ribery saranno le due punte. Sugli esterni di centrocampo spazio per Lirola e Dalbert, mentre giocheranno interni Badelj, Pulgar e Castrovilli. Davanti a Dragowski spazio per Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Inzaghi in campo con lo stesso modulo, Correal al fianco di Immobile. Lulic e Lazzari titolari sulle fasce, in mezzo Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Tra i pali il titolare Strakosha, difeso da Acerbi, Radu e Patric. Fuori Marusic e Luiz Felipe.