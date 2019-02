Fiorentina-Inter, riecco Lautaro: altra chance dal 1'

Lautaro Martinez atteso da un altro impegno probante: sarà lui la punta dell'Inter contro la Fiorentina. Conferma per i rinati Nainggolan e Perisic.

Vincere per rispondere alle affermazioni di Milan e Roma, riavvicinatesi pericolosamente: l'Inter è chiamata a difendere il terzo posto dall'assalto delle due rivali e per riuscirci dovrà fare bottino pieno a Firenze contro una Fiorentina in ottimo stato di salute.

Non proprio un impegno semplice per i nerazzurri: viola che non perdono ormai dal 26 dicembre, da quando è iniziata la lunga striscia positiva che ha portato i toscani in piena lotta per un posto nella prossima Europa League.

Mancherà come noto Icardi, addirittura a rischio operazione al ginocchio: a sostituirlo sarà ancora Lautaro Martinez, due goal nelle ultime quattro gare in cui è stato chiamato in causa per non far rimpiangere il connazionale.

Il 'Toro' proverà a rialimentare il suo personale score in trasferta: quelle due reti sono arrivate proprio lontano da San Siro, dopo le prime cinque tutte segnate a Milano (quella al Napoli in pieno recupero la più importante).

Nainggolan e Perisic sembrano aver superato i problemi dello scorso mese di gennaio: le loro prestazioni sono salite di livello e il rapporto con i tifosi è passato dall'essere burrascoso ad idilliaco, a giudicare dall'impegno mostrato nelle recenti uscite. In difesa torneranno De Vrij e D'Ambrosio.

Pioli con il dubbio Simeone-Muriel: l'argentino dovrebbe spuntarla sul colombiano, bisognoso di riposo per farsi trovare pronto in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia con l'Atalanta di mercoledì sera. Milenkovic sostituirà l'infortunato capitan Pezzella al centro della retroguardia, con Laurini a destra.

Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Inter:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Gerson.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.