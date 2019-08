Fiorentina, Commisso esalta Ribery: "Dopo Ronaldo, nessuno come lui in Italia"

La ciliegina sulla torta di un mercato ambizioso. L'arrivo di Franck Ribery a Firenze ha finito per riportare entusiasmo intorno alla , decisa a riscattare l'ultima deludente stagione.

I toscani domani al Franchi apriranno la propria contro il , spinti dall'euforia che ancora si respira in città dopo l'atterraggio della stella francese sul pianeta viola. Un sentimento che prova anche Rocco Commisso, il quale ha esaltato Ribery ai microfoni di 'Sky Sport'.

Il nuovo proprietario della Fiorentina ha commentato così l'acquisto della leggenda del , consapevole che il mercato fatto dalla Fiorentina nel corso dell'estate è solo il primo passo su una strada ancora molto lunga da percorrere.

“Abbiamo aperto le casse, gli ingaggi si stanno alzando ed il nuovo sponsor Mediacom porterà più soldi rispetto al passato. Poi ci vorrà solo tempo, servono mesi o anni. Esiste il Fair Play Finanziario, non puoi spendere soldi se non hai delle entrate".

Il primo obiettivo di Commisso ora è quello di riportare gioia all'interno dell'ambiente viola, un popolo che lo ha fatto sentire a casa fin dal suo arrivo.

"L’ho sempre detto, questa Fiorentina è prima dei tifosi e poi di Rocco Commisso. Io sono qui da poco, loro sono più importanti di me perché supportano questa squadra da anni. Il mio lavoro è far provare loro delle emozioni, come loro le hanno fatte provare a me il giorno in cui sono venuto a Firenze. Da quel momento mi sono detto che avrei dovuto fare qualcosa di bello”.